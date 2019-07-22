Появилось новое видео на песню Дэвида Боуи Space Oddity в честь 50-летия композиции и высадки на Луну

На официальном YouTube-канале Дэвида Боуи появилась ремастер-версия клипа на песню Space Oddity, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Ролик содержит ранее не опубликованные кадры с концерта Боуи Мэдисон-сквер-гарден и промо-видео к туру Sound + Vision.

Новый клип приурочен не только к юбилею композиции, но и 50-летию высадки человека на Луну. Премьера ролика состоялась на торжественном мероприятии NASA, которое прошло в Вашингтоне. Новая версия клипа Space Oddity создана из архивных видео с концерта Боуи, который состоялся в 1997 году в Медисон-сквер-гарден, а также кадров от режиссера Эдуарда Лока, которые были сняты для промо-видео к туру Sound + Vision в 1990 году.

«Аполлон 11» — американский пилотируемый корабль, в ходе полета которого 20 июля 1969 года состоялась первая в истории Земли высадка человека на Луну. Космонавты Нил Армстронг и Базз Олдрин оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды, а также совершили единственный выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд.

Песня Space Oddity Дэвида Боуи была выпущена синглом в 1969 году, а затем и на одноименном альбоме. Песня повествует о вымышленном астронавте по имени майор Том, затерявшемся в открытом космосе. Выход композиции совпал с высадкой экипажа «Аполлона 11» на Луну — Би-Би-Си не использовала ее в своих трансляциях до того, пока космонавты не приземлились на Землю.

Напомним, в 2018 году галерея Francesca Maffeo Gallery в Лондоне впервые показала серию неизвестных фотографий Дэвида Боуи, среди которых есть снимки друга музыканта Джеффа Маккормака во время их совместного путешествия по СССР в 1973 году. Ранее компания Mattel, подарившая миру Barbie, выпустила куклу в образе Зигги Стардаста — вымышленного персонажа, созданного Дэвидом Боуи. Кукла получила все атрибуты внешности музыканта, а ее появление приурочено к 50-летию его сингла «Space Oddity».