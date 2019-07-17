Бейонсе показала клип на песню Spirit — саундтрек к новому фильму «Король Лев»

Американская певица в стиле R’n’B Бейонсе показала клип на песню Spirit, ставшую официальным саундтреком к новому фильму студии Disney «Король лев». В ролике исполнительница поет и танцует в пустыне — на фоне водопада и скал, а кадры чередуются с фрагментами из новой версии культового мультфильма. Посмотрите прямо сейчас!

В российский прокат новый «Король лев» от студии Disney выйдет уже завтра, 18 июля. Режиссером ремейка стал Джон Фавро, который снял серию фильмов Marvel «Железный человек». В новом «Короле Льве» будут звучать песни и мелодии из оригинальной версии — в том числе и саундтрек, над которым работали Ханс Циммер и Элтон Джон. В создании фильма используется гиперреалистичная компьютерная графика, позволяющая «оживить» персонажей-животных.

Главного героя Симбу исполнил актер и музыкант, известный под псевдонимом Childish Gambino, Дональд Гловер, его подругу Налу — певица Бейонсе. Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Муфасу в оригинальном мультфильме, снова вернется к своему персонажу. Помимо этого в картине примут участие Сет Роген — он воплотит на экране Пумбу, Билли Айкнер — Тимона, комик Джон Оливер выступит в роли попугая Зазу, Эрик Андре в роли гиены Азизи, а Джон Кани — в роли Рафики.

Оригинальный мультфильм «Король Лев» выпустила студия Disney в 1994 году. Это один из самых кассовых мультфильмов компании, собравший 968 миллионов долларов. О том, что студия Disney переснимет оскароносный мультфильм «Король Лев», который впервые вышел на экраны в 1994 году, стало известно еще в 2016 году. Первый трейлер был показан в ноябре прошлого года. В начале этого года студия показала еще два трейлера грядущей премьеры.