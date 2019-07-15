Фестиваль ZAVTRA, который пройдет в «Севкабель Порту» 10 и 11 августа, объявил нового хедлайнера. Вместо Нино Катамадзе выступит обладатель Грэмми Ричард Бона. Ранее грузинская джазовая певица отменила все предстоящие выступления в России в знак поддержки митингующих в Тбилиси.

Вместо грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе на музыкальном фестивале разумного потребления и экологии ZAVTRA выступит джазовый басист-виртуоз, обладатель Гремми Ричард Бона. В разное время в качестве сессионного бас-гитариста Бона выступал с такими мировыми знаменитостями, как Джон Леджер, а Куинси Джонс, продюсер самого тиражируемого альбома за всю историю поп-музыки, Thriller Майкла Джексона, назвал музыканта одним из самых талантливых в мире.

Кроме того, организаторы фестиваля сообщили о новых участниках лайн-апа. Среди них соул и фанк коллектив FUN2MASS, петербуржцы Dizzy Dutch Duck, проект саунд-продюсера Алексея Князева Triangle Sun, певица Муся Тодибадзе, Гульнара Гильязова и неосоул-вокалистка Арина Фауль. Ранее анонсированные выступления француженки Zaz, Ивана Дорна, Therr Maitz, группы Меджикул, коллективов All in Orchestra, SPB Blind Orchestra, KENAKO, а также самых freepop-настроенных петербуржев Super Collection Orchestra также состоятся.

Помимо музыкальной сцены, выступления на которой пройдут 10 и 11 августа с 15:00, на фестивале покажут мультимедийное и интерактивное искусство, откроется маркет экологических товаров, фудкорты от местных производителей и лаундж-зоны.

Напомним, ранее Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России в знак поддержки митингующих в Тбилиси. Через несколько дней альбомы и синглы грузинской джазовой певицы удалили из российских медиаплееров. Послушать записи невозможно в iTunes, Google Play Music, «Яндекс.Музыке» и даже во «ВКонтакте».