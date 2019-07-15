Фронтмен Sonic Death Арсений Морозов презентовал клип на песню «Животное» сайд-проекта «Арсений Креститель»
Экс-лидер Padla Bear Outfit, фронтмен петербургской группы Sonic Death и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Арсений Морозов презентовал клип на песню «Животное», выпущенную на свежем альбоме «23» его сайд-проекта «Арсений Креститель». В образе ангела (и в женственном платье с рюшами!) Морозов ездит по ночной трассе на коляске и сокрушается, как «жаль, что я родился не животным». Посмотрите прямо сейчас!
По признанию Морозова, новая видеоработа стала первой профессиональной за все время творческой карьеры музыканта. Присутствовали все главные атрибуты съемочного процесса — вагончики в открытом поле, биотуалеты, обеды на площадке, большая команда и «изнуряющие дубли». Режиссером видео выступил участник 30-го «Кинотавра» Кирилл Проскурин. Ранее Морозов уже работал с режиссером, в тандеме с которым был создан саундтрек к фильму «Он везет свой грузовик».
В новом видео Арсений, одетый в женское платье, разъезжает по ночной трассе на инвалидной коляске, пока участники коллектива подыгрывают ему в кустах. Образ лирического героя — человек, желающий быть кем угодно, кроме себя: домашним животным, чтобы о нем заботились, женщиной, чтобы «носить все, что хочу, и это никого не раздражало». «Невозможно что-то делать, никого не раздражая, поэтому все чаще я начинаю молчать».
Арсений Морозов
Из архивного интервью для «Собака.ru»:
Раньше я не хотел писать про события из своей жизни, зато обращался к бездонному источнику внутренних противоречий, который есть в каждом. Часто эти песни становились не совсем понятными даже мне. Возможно, какуюто часть в этом желании скрыться играли комплексы. Когда вы говорите, что мы поем песни про любовь, мне это нравится. В текстах мне сегодня близки красота и ясность. Безусловным плюсом я считаю их реалистичность. Каждый сюжет действительно происходил с нами, а мысли приходили именно в наши головы, а не в головы тех, кем нам хочется казаться.
Своими студийными записями я лично всегда был доволен меньше, чем домашними. Почему-то всегда так получалось, что после студии запись тебе как будто не принадлежит. Думаю, для неканонических жанров музыки время студий прошло, практически все можно делать дома.Мне кажется, есть новые группы, новые хорошие группы, новые хорошие группы, о которых пишут, старые хорошие группы, о которых все забыли, новые плохие группы и просто группы. А тренд — это как ярлык в магазине, чтобы покупателю было легче разобраться. Я не верю в глобальные веяния, которые влияют на умы музыкантов и заставляют их менять звук. Скорее музыканты должны направлять тренд силой своего таланта.
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