Из архивного интервью для «Собака.ru»:

Раньше я не хотел писать про события из своей жизни, зато обращался к бездонному источнику внутренних противоречий, который есть в каждом. Часто эти песни становились не совсем понятными даже мне. Возможно, какуюто часть в этом желании скрыться играли комплексы. Когда вы говорите, что мы поем песни про любовь, мне это нравится. В текстах мне сегодня близки красота и ясность. Безусловным плюсом я считаю их реалистичность. Каждый сюжет действительно происходил с нами, а мысли приходили именно в наши головы, а не в головы тех, кем нам хочется казаться.

Своими студийными записями я лично всегда был доволен меньше, чем домашними. Почему-то всегда так получалось, что после студии запись тебе как будто не принадлежит. Думаю, для неканонических жанров музыки время студий прошло, практически все можно делать дома.Мне кажется, есть новые группы, новые хорошие группы, новые хорошие группы, о которых пишут, старые хорошие группы, о которых все забыли, новые плохие группы и просто группы. А тренд — это как ярлык в магазине, чтобы покупателю было легче разобраться. Я не верю в глобальные веяния, которые влияют на умы музыкантов и заставляют их менять звук. Скорее музыканты должны направлять тренд силой своего таланта.