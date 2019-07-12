Гудков, Кукушкин и Баширов снялись в новом клипе Cream Soda «Никаких больше вечеринок»

Главный креативный идеолог на современной эстраде Александр Гудков спродюсировал (и снялся сам!) новый клип электронщиков Cream Soda на песню «Никаких больше вечеринок». Вместе с Гудковым сбежали на дикие танцы в сарае под предлогом рыбалки актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин и режиссер Александр Баширов — нам нравится!

По сюжету, трое друзей отправляются на рыбалку. Однако прибыв на место герои не спешат закинуть удочки — они расчехляют шелковые блузы, надевают множество колец и обматываются перьями, чтобы отправиться на тайную дискотеку в сарае. Их замечает простой селянин, которого играет Александр Баширов и решается присоединиться (в юбке-шотландке!), однако для того, чтобы пройти обряд посвящения, необходимо познакомиться с местной русалкой. Режиссером новой работы Cream Soda выступил Александр Иринархов, сценаристом и автором идеи Александр Гудков — в тандеме с Вадимом Селезневым и Григорием Шатохиным.

Клип на песню «Никаких больше вечеринок» был полностью снят на пленку. По признанию Гудкова, за время съемок процессу помешал только «небольшой дождик», «В буфете был чудаковатый повар — он наготовил нам творожных конвертиков, русалка была совершеннолетняя, чтобы не было вопросов, и рыба была настоящая», — рассказывает режиссер в сцене после титров.

Напомним, вчера также состоялась премьера клипа Димы Билана на песню «Про белые розы», который снял Александр Гудков. Ностальгия по пост-советской эстраде, граничащая с манией (и мистикой!) — в современном мире, где давно отгремели аналоговые синтезаторы, главную героиню всюду преследуют старые хиты. В мае Тимур Родригез показал новый клип на песню Kanye, снятый Александром Гудковым — русский Канье Уэст бродит по Москве в оверсайз пуховике, пытается сесть в такси, загромождает собой пространство в вагоне метро, устраивается на работу мойщиком посуды и даже встречает свою Ким Кардашьян с очень большой попой. Ранее команда «Вечернего Урганта» вместе с Гудковым сняла клип для Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» — в образе рэпера Face. А еще Гудков не только продюсер, но и актер — посмотрите на то, как вместе с Сергеем Полуниным и Никитой Кукушкиным он бегает в спортзале под песню Муси Тотибадзе.