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Контракт с «пятым из The Beatles» Брайаном Эпстайном ушел с молотка на аукционе за 275 тысяч фунтов

С молотка на июльском аукционе Sotheby’s «Английская литература, история, детские книги и иллюстрации» ушел контракт с «пятым из The Beatles» — менеджером ливерпульской четверки Брайаном Эпстайном. Документ, во многом благодаря которому о The Beatles узнал весь мир, был оценен в 275 тысяч фунтов.

  • Здесь и далее фото: Sotheby’s

Контракт, заключенный между группой The Beatles и менеджером Брайаном Эпстайном, был подписан 24 января 1962 года. Текст размещен на семи страницах, прошитых зеленной лентой и упакованных в синюю папку. В описании лота, который ушел с молотка за 257 тысяч фунтов (почти 22 миллиона рублей!), отмечается особый вклад Эпстайна в деятельность группы  — он вдохновлял музыкантов на написание новых песен, прорабатывал сценический образ, дисциплинировал. 

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«Невозможно представить, что The Beatles могли бы добиться всего самостоятельно, без поддержки Брайана Эпстайна. По словам Пола Маккартни, он был «пятым битлом» — его внезапная смерть в 1967 году была огромной потерей, и без него группа начала распадаться. Для Эпстайна управление группой было страстью, а не взвешенным деловым решением. Он всегда верил, что их необычное сочетание музыкального таланта и харизмы может привести к тому, что The Beatles добьются «большего, чем Элвис»», — добавляют в Sotheby’s.

Сохранились и воспоминания о первой встрече Брайана Эпстайна с «ливерпульской четверкой» Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром. Он услышал их выступление в клубе «Каверна», по признанию самого Эпстайна, «темном, как глубокая могила, сыром и вонючем». Тогда его сразу же захватила их «энергетика, сексуальная харизма, обаяние и остроумие, с которыми они общались со своей аудиторией». Даже не имея опыта (Брайан вместе со своим отцом занимался продажей грампластинок), Эпстайн понял, что хочет работать с коллективом.

Напомним, в 2018 году культовые The Beatles, распавшиеся еще в 1970 году, выпустили клип на песню Glass Onion, записанную 50 лет назад. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Ранее также стало известно, что режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет документальный фильм про группу The Beatles. В сентябре 2019 года в Петербурге скончался создатель крупнейшего музея группы The Beatles Николай Васин.


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