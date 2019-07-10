Контракт с «пятым из The Beatles» Брайаном Эпстайном ушел с молотка на аукционе за 275 тысяч фунтов
С молотка на июльском аукционе Sotheby’s «Английская литература, история, детские книги и иллюстрации» ушел контракт с «пятым из The Beatles» — менеджером ливерпульской четверки Брайаном Эпстайном. Документ, во многом благодаря которому о The Beatles узнал весь мир, был оценен в 275 тысяч фунтов.
Контракт, заключенный между группой The Beatles и менеджером Брайаном Эпстайном, был подписан 24 января 1962 года. Текст размещен на семи страницах, прошитых зеленной лентой и упакованных в синюю папку. В описании лота, который ушел с молотка за 257 тысяч фунтов (почти 22 миллиона рублей!), отмечается особый вклад Эпстайна в деятельность группы — он вдохновлял музыкантов на написание новых песен, прорабатывал сценический образ, дисциплинировал.
«Невозможно представить, что The Beatles могли бы добиться всего самостоятельно, без поддержки Брайана Эпстайна. По словам Пола Маккартни, он был «пятым битлом» — его внезапная смерть в 1967 году была огромной потерей, и без него группа начала распадаться. Для Эпстайна управление группой было страстью, а не взвешенным деловым решением. Он всегда верил, что их необычное сочетание музыкального таланта и харизмы может привести к тому, что The Beatles добьются «большего, чем Элвис»», — добавляют в Sotheby’s.
Сохранились и воспоминания о первой встрече Брайана Эпстайна с «ливерпульской четверкой» Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром. Он услышал их выступление в клубе «Каверна», по признанию самого Эпстайна, «темном, как глубокая могила, сыром и вонючем». Тогда его сразу же захватила их «энергетика, сексуальная харизма, обаяние и остроумие, с которыми они общались со своей аудиторией». Даже не имея опыта (Брайан вместе со своим отцом занимался продажей грампластинок), Эпстайн понял, что хочет работать с коллективом.
Напомним, в 2018 году культовые The Beatles, распавшиеся еще в 1970 году, выпустили клип на песню Glass Onion, записанную 50 лет назад. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Ранее также стало известно, что режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет документальный фильм про группу The Beatles. В сентябре 2019 года в Петербурге скончался создатель крупнейшего музея группы The Beatles Николай Васин.
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