Контракт с «пятым из The Beatles» Брайаном Эпстайном ушел с молотка на аукционе за 275 тысяч фунтов

С молотка на июльском аукционе Sotheby’s «Английская литература, история, детские книги и иллюстрации» ушел контракт с «пятым из The Beatles» — менеджером ливерпульской четверки Брайаном Эпстайном. Документ, во многом благодаря которому о The Beatles узнал весь мир, был оценен в 275 тысяч фунтов.

Контракт, заключенный между группой The Beatles и менеджером Брайаном Эпстайном, был подписан 24 января 1962 года. Текст размещен на семи страницах, прошитых зеленной лентой и упакованных в синюю папку. В описании лота, который ушел с молотка за 257 тысяч фунтов (почти 22 миллиона рублей!), отмечается особый вклад Эпстайна в деятельность группы — он вдохновлял музыкантов на написание новых песен, прорабатывал сценический образ, дисциплинировал.

«Невозможно представить, что The Beatles могли бы добиться всего самостоятельно, без поддержки Брайана Эпстайна. По словам Пола Маккартни, он был «пятым битлом» — его внезапная смерть в 1967 году была огромной потерей, и без него группа начала распадаться. Для Эпстайна управление группой было страстью, а не взвешенным деловым решением. Он всегда верил, что их необычное сочетание музыкального таланта и харизмы может привести к тому, что The Beatles добьются «большего, чем Элвис»», — добавляют в Sotheby’s.