Латышская группа BrainStorm и рэп-команда «Каста» выпустили клип на песню «Про секс» — универсальное пособие для подростков и и родителей о том, как говорить «про это». «Но папа, почему ты мне не рассказывал про…»?

Идея для грядущей песни, послужившей вскоре основой для презентованной сегодня видеоработы, стал рассказ гитариста BrainStorm Яниса Юбалтса о юбилее своего отца. На вечеринке по случаю празднования ненароком возник вопрос: «Почему когда я был молодым, ты никогда мне не говорил про секс?», услышав который Юбалтс-старший смутился — «Я надеялся, что тебе расскажут обо всем два старших брата». «В песне есть игра слов «секс» и «цех». Влади рассказал, что когда разговаривал с сыном о песне, то тот сказал ему: «про секс мне все понятно, а что такое цех?», — рассказывает Янис Юбалтс.

В свою очередь Влади из группы «Каста» отмечает проблематику композиции — тема секса до сих пор остается табуирована. «Когда мы писали трек, то отчетливо поняли, что это реальная проблема – как начать разговор с ребенком о сексе. Эта тема всегда была табуирована в российских семьях. «Про секс» — это решение для многих родителей, как правильно начать такой разговор», — рассказал музыкант.

Саша Казанцева Зачем говорить о сексе и как обсуждение секса помогает нам в остальных сферах жизни? Мы выросли в обществе, в котором не было культуры разговоров о сексе, эта тема была табуирована. Все, что мы знаем про секс – это то, что про него нельзя говорить, что это что-то стыдное, обсуждают его извращенцы. Если такой взгляд откладывается в голове, то потом очень сложно через него переступить. Без разговоров про секс невозможно заранее узнать об ограничениях и триггерах. Предварительные проговаривания помогают избежать чувства вины, травмирования и нарушения личных границ. Если не состыковать ожидания, секс получится не очень хорошим. Таким образом можно прояснить потребности – в том числе, принципиальные. Секс – это бесконечная рефлексия и осознание, чего я хочу или не хочу, и этот навык хорошо прокачивается. Если я рефлексирую на тему секса, чтобы потом сформулировать и сказать другой стороне о своих особенностях, то я улучшаю этот навык. А поскольку мозг – целостная структура, то эту способность я смогу применять в других сферах жизни: профессиональной, в общении с людьми. Чем больше люди рефлексируют, тем выше градус осознанности в обществе, так что это по-настоящему революционная штука!

Напомним, в мае 2018 года Андрей Хамиль Пасечный из группы «Каста» выпустил клип на песню «Счастье» совместно с артистами петербургского Упсала-Цирка — социально-культурного проекта, где занимаются дети и подростки из групп социального риска и дети с особенностями в развитии.