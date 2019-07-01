«Последний поцелуй« легенды кубинского оркестра Buena Vista Social Club Омары Портуондо, «Выхода нет« группы «Сплин« под пронзительный скрипичный аккомпанемент — это (и не только это!) ждет гостей «Усадьбы Jazz« во вторую субботу июля. Основатель и президент фестиваля Мария Семушкина рассказала «Собака.ru« о программе 2019 года, и о том, почему слушать джаз в музейных декорациях — настоящее счастье.

Президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Семушкина

Раньше джаз в России воспринимался как развлечение для шестидесятников с налетом нафталина. Но «Усадьба Jazz» освежила отношение к жанру. В чем магия? Наши гости слушают джаз не в закрытых клубах для избранных, а в парках, в декорациях старинных русских усадеб — в Архангельском или на Елагином. С одной стороны, такая атмосфера раскрепощает, с другой — задает и нам, и гостям фестиваля эстетические и музыкальные стандарты. Когда в нулевые мы только начинали — первая «Усадьба Jazz» прошла в Подмосковье в 2004-м, — джазовой «движухи» в России не было. Эта музыка была интересна узкой прослойке возрастных людей, и им было непонятно, что на нашей сцене делают, например, скрипач-неоклассик Алексей Айги или Нино Катамадзе с джаз-роком на грузинском языке. А ведь идея приглашать на джазовые события артистов других жанров не новая, она давно реализуется в Европе и Америке. С 2011 года мы проводим фестиваль в Петербурге, у Елагинского дворца, спроектированного Кваренги и перестроенного Росси. Неудивительно, что поначалу дамы надевали на «Усадьбу Jazz» вечерние платья и шпильки. А сейчас приходят тоже нарядные, но в кроссовках: знают, что на концерте легенд фанка Earth, Wind & Fire весь Масляный луг будет танцевать. Кроме того, фестиваль стал семейным, его любят дети, в том числе мои (Мария — мама четырех дочерей. — Прим. ред.).

Но все-таки я удивился, увидев в лайнапе «Сплин» — его привычнее слушать на «Нашествии». А вы представьте «Орбит без сахара» или «Выхода нет» со скрипичным оркестром! Александр Васильев и его группа сыграют Unplugged — акустическую программу, которую можно будет услышать только на «Усадьбе Jazz». Какие концерты 13 июля вы рекомендуете к обязательному посещению? Выступление невероятной красотки из Гаваны Омары Портуондо — вы знаете ее по сборной лучших кубинских музыкантов старой школы Buena Vista Social Club. Единственная студийная пластинка этого коллектива в 1997 году разошлась тиражом 1,5 миллиона экземпляров и вошла в топ-500 альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Спустя год Вим Вендерс снял о Buena Vista Social Club фильм, благодаря которому в группу влюбился весь мир. На Елагином состоится единственный — и, к сожалению, заключительный — российский концерт Портуондо: туром Last Kiss Омара завершает гастрольную деятельность. Также в Петербурге сыграют девушка-трубач Yazz Ahmed из Великобритании и хедлайнер Jazz Fest 2016 в Нью-Йорке барабанщик Макайя Маккрейвен. Россию представляет балалаечник Алексей Архиповский — виртуоз, способный сотворить целый космос звуками своего инструмента. Ждем концерт Optimystica Orchestra Евгения Федорова — в его составе лучшие джазовые музыканты Петербурга. И SunSay — это сольный проект украинца Андрея Запорожца из 5’Nizza: он исполнит свои песни и советские эстрадные хиты.

Шестнадцать лет назад «Усадьба Jazz» была рискованным предприятием, основанным на вашем энтузиазме. Сейчас — один из лучших летних фестивалей в России. Как за это время изменились вы? Сначала я практически все делала сама, начиная от букинга артистов и заканчивая раздачей гонораров. У меня не хватало ни на что времени, я не берегла здоровье и нервы. Сейчас стала спокойнее, научилась доверять и делегировать. А вообще, «Усадьба Jazz» — настоящая страна счастья. Каждый год я получаю благодарности людей, которые именно у нас впервые почувствовали настоящее счастье от музыки, — и это для меня очень ценно.

В 2004 году — у вас успешная журналистская карьера, программа на радио. Почему переключились на продюсирование? Параллельно я работала в рекламном бизнесе и сотрудничала с известной табачной компанией, которая хотела привнести в свой имидж нечто новое, совместив русский стиль и аристократизм. Я всегда любила джаз, и у меня появилась идея провести фестиваль в усадьбе князей Юсуповых. Конечно, я боялась, что Архангельское, где проходила первая «Усадьба Jazz», артисты перепутают с Архангельском, но все прошло отлично. (Смеется.) На первый фестиваль пришло больше восьми тысяч человек, а выступали на нем Владимир Волков, Вячеслав Гайворонский, Нино Катамадзе и Алексей Айги. Что касается Петербурга, за восемь лет на Елагином дали концерты обладательница «Грэмми» Джосс Стоун, гитарист Джон Скофилд, работавший с Майлсом Дэвисом, электронные музыканты The Herbaliser, Avishai Cohen Trio, Чучо Вальдес, король фанка Масео Паркер, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi.