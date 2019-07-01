Мария Семушкина («Усадьба Jazz»): «До нашего фестиваля джаз был делом узкой прослойки немолодых людей»
«Последний поцелуй« легенды кубинского оркестра Buena Vista Social Club Омары Портуондо, «Выхода нет« группы «Сплин« под пронзительный скрипичный аккомпанемент — это (и не только это!) ждет гостей «Усадьбы Jazz« во вторую субботу июля. Основатель и президент фестиваля Мария Семушкина рассказала «Собака.ru« о программе 2019 года, и о том, почему слушать джаз в музейных декорациях — настоящее счастье.
-
Президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Семушкина
Раньше джаз в России воспринимался как развлечение для шестидесятников с налетом нафталина. Но «Усадьба Jazz» освежила отношение к жанру. В чем магия?
Наши гости слушают джаз не в закрытых клубах для избранных, а в парках, в декорациях старинных русских усадеб — в Архангельском или на Елагином. С одной стороны, такая атмосфера раскрепощает, с другой — задает и нам, и гостям фестиваля эстетические и музыкальные стандарты.
Когда в нулевые мы только начинали — первая «Усадьба Jazz» прошла в Подмосковье в 2004-м, — джазовой «движухи» в России не было. Эта музыка была интересна узкой прослойке возрастных людей, и им было непонятно, что на нашей сцене делают, например, скрипач-неоклассик Алексей Айги или Нино Катамадзе с джаз-роком на грузинском языке. А ведь идея приглашать на джазовые события артистов других жанров не новая, она давно реализуется в Европе и Америке.
С 2011 года мы проводим фестиваль в Петербурге, у Елагинского дворца, спроектированного Кваренги и перестроенного Росси. Неудивительно, что поначалу дамы надевали на «Усадьбу Jazz» вечерние платья и шпильки. А сейчас приходят тоже нарядные, но в кроссовках: знают, что на концерте легенд фанка Earth, Wind & Fire весь Масляный луг будет танцевать. Кроме того, фестиваль стал семейным, его любят дети, в том числе мои (Мария — мама четырех дочерей. — Прим. ред.).
Но все-таки я удивился, увидев в лайнапе «Сплин» — его привычнее слушать на «Нашествии».
А вы представьте «Орбит без сахара» или «Выхода нет» со скрипичным оркестром! Александр Васильев и его группа сыграют Unplugged — акустическую программу, которую можно будет услышать только на «Усадьбе Jazz».
Какие концерты 13 июля вы рекомендуете к обязательному посещению?
Выступление невероятной красотки из Гаваны Омары Портуондо — вы знаете ее по сборной лучших кубинских музыкантов старой школы Buena Vista Social Club. Единственная студийная пластинка этого коллектива в 1997 году разошлась тиражом 1,5 миллиона экземпляров и вошла в топ-500 альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Спустя год Вим Вендерс снял о Buena Vista Social Club фильм, благодаря которому в группу влюбился весь мир. На Елагином состоится единственный — и, к сожалению, заключительный — российский концерт Портуондо: туром Last Kiss Омара завершает гастрольную деятельность.
Также в Петербурге сыграют девушка-трубач Yazz Ahmed из Великобритании и хедлайнер Jazz Fest 2016 в Нью-Йорке барабанщик Макайя Маккрейвен. Россию представляет балалаечник Алексей Архиповский — виртуоз, способный сотворить целый космос звуками своего инструмента. Ждем концерт Optimystica Orchestra Евгения Федорова — в его составе лучшие джазовые музыканты Петербурга. И SunSay — это сольный проект украинца Андрея Запорожца из 5’Nizza: он исполнит свои песни и советские эстрадные хиты.
-
Александр Васильев, Группа «Сплин»
-
Легенда Buena Vista Social Club Омара Портуондо
-
Макайя МакКрэйвен
-
Yazz Ahmed
-
Андрей Запорожец, SunSay
-
Алексей Архиповский
Шестнадцать лет назад «Усадьба Jazz» была рискованным предприятием, основанным на вашем энтузиазме. Сейчас — один из лучших летних фестивалей в России. Как за это время изменились вы?
Сначала я практически все делала сама, начиная от букинга артистов и заканчивая раздачей гонораров. У меня не хватало ни на что времени, я не берегла здоровье и нервы. Сейчас стала спокойнее, научилась доверять и делегировать. А вообще, «Усадьба Jazz» — настоящая страна счастья. Каждый год я получаю благодарности людей, которые именно у нас впервые почувствовали настоящее счастье от музыки, — и это для меня очень ценно.
В 2004 году — у вас успешная журналистская карьера, программа на радио. Почему переключились на продюсирование?
Параллельно я работала в рекламном бизнесе и сотрудничала с известной табачной компанией, которая хотела привнести в свой имидж нечто новое, совместив русский стиль и аристократизм. Я всегда любила джаз, и у меня появилась идея провести фестиваль в усадьбе князей Юсуповых. Конечно, я боялась, что Архангельское, где проходила первая «Усадьба Jazz», артисты перепутают с Архангельском, но все прошло отлично. (Смеется.) На первый фестиваль пришло больше восьми тысяч человек, а выступали на нем Владимир Волков, Вячеслав Гайворонский, Нино Катамадзе и Алексей Айги.
Что касается Петербурга, за восемь лет на Елагином дали концерты обладательница «Грэмми» Джосс Стоун, гитарист Джон Скофилд, работавший с Майлсом Дэвисом, электронные музыканты The Herbaliser, Avishai Cohen Trio, Чучо Вальдес, король фанка Масео Паркер, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi.
Шестнадцать лет назад «Усадьба Jazz» была рискованным предприятием, основанным на вашем энтузиазме. Сейчас — один из лучших летних фестивалей в России. Как за это время изменились вы?
Сначала я практически все делала сама, начиная от букинга артистов и заканчивая раздачей гонораров. У меня не хватало ни на что времени, я не берегла здоровье и нервы. Сейчас стала спокойнее, научилась доверять и делегировать. А вообще, «Усадьба Jazz» — настоящая страна счастья. Каждый год я получаю благодарности людей, которые именно у нас впервые почувствовали настоящее счастье от музыки, — и это для меня очень ценно.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.