В клубе «Мачты» пройдет вечеринка Levi’s Frontwoman — с выступлением петербургских исполнительниц и группы «Хадн Дадн»
28 июня в клубе «Мачты» пройдет вечеринка Levi’s Frontwoman. В лайн-апе петербургские исполнительницы Aunt Tabby, «Репетиция», «Авиахим» и Океаны Горят. Хедлайнером станет московский коллектив «Хадн Дадн». Поддержи наших!
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Хадн Дадн. Фото из официального сообщества группы
Выступление станет частью конкурса женских коллективов и исполнительниц по всей России, организованного маркой Levi’s в содружестве с московским фестивалем независимой музыки «Боль» — победительница каждого из этапов сможет попасть в лайн-ап мероприятия, которое пройдет с 5 по 7 июля в культурном центре «ЗИЛ» в Москве.
В «Мачтах» выступит альтернативный коллектив Aunt Tabby, электронный дуэт «Репетиция», группа «Авиахим», а также инди-исполнительница Океаны Горят. Хедлайнером вечера станет московский коллектив «Хадн Дадн».
Вход свободный по предварительной регистрации.
Финалистками стали 16 исполнительниц из четырех городов — Петербурга, Ростова, Екатеринбурга и Казани, и только четверо из них попадут на сцену фестиваля «Боль». Основная цель конкурса — открыть широкой публике новых музыкантов и помочь женщинам в музыке проявить себя.
Напомним, ранее Levi’s запустили глобальную кампанию «I Shape My World» («Я меняю свой мир»), цель которой — объединить женщин разных рас, религий, возрастов и социальных слоев по всему миру. В ее рамках бренд рассказывает истории десяти героинь, которые предпринимают активные усилия, чтобы изменить мир вокруг себя — будь то начало глобального движения или первые шаги к улучшениям в их сообществе.
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