Дирижер Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета

Из интервью для «Собака.ru»:

Музыка всегда была для меня чем-то очень естественным. Я был подающим большие надежды ребенком — с трех лет сидел за роялем и сочинял свои собственные произведения. Мои родители развлекались, предлагая мне послушать какую-нибудь песню по радио, а затем по слуху сыграть ее на фортепиано. Но в детстве у меня не было желания стать музыкантом, я мечтал быть кинорежиссером или археологом. Я очень люблю старину и всегда с огромным удовольствием брожу по раскопкам — они меня притягивают. Режиссером я не стал, но кино до сих пор люблю, в одном фильме я даже сыграл.

Санкт-Петербург — эта спящая красавица Севера, всегда казался мне носителем неоднозначного шарма. С одной стороны, я всегда очень любил русскую культуру, с другой стороны, это была декорация очень старого спектакля, который до сих пор не закончился и в которой по-прежнему живут люди. Вот по всем этим причинам я и принял тогда решение поехать учиться в Петербург. Надо сказать, что город очень сильно изменился: в 1990-е он был более столичным и свободным, сейчас стал более консервативным. Недаром тогда в Петербург приезжало много иностранцев и москвичей, а теперь креативные люди скорее покидают его. Город стал не самым подходящим местом для богемы, скажем так.