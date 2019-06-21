Дирижер Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета
Дирижер Теодор Курентзис, с 2010 года возглавлявший Пермский театр оперы и балета, покинет пост художественного руководителя. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля.
Информация о том, что Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, поступила в распоряжение издания «Медуза». Источники «Собака.ru» ранее также сообщали о намерении дирижера уйти с должности. Ожидается, что в ближайшее время на сайте Пермского театра оперы и балета будет опубликовано официальное обращение Курентзиса к коллективу театра и зрителям.
Напомним, байопик «Дау» о физике Льве Ландау режиссера Ильи Хржановского вышел в российский прокат в 2019 году. Главную роль исполнил дирижер и герой ноябрьской обложки прошлого года журнала «Собака.ru» Теодор Курентзис. Сценарий к картине написал Владимир Сорокин на основе мемуаров вдовы академика Коры Ландау.
Теодор Курентзис
Музыка всегда была для меня чем-то очень естественным. Я был подающим большие надежды ребенком — с трех лет сидел за роялем и сочинял свои собственные произведения. Мои родители развлекались, предлагая мне послушать какую-нибудь песню по радио, а затем по слуху сыграть ее на фортепиано. Но в детстве у меня не было желания стать музыкантом, я мечтал быть кинорежиссером или археологом. Я очень люблю старину и всегда с огромным удовольствием брожу по раскопкам — они меня притягивают. Режиссером я не стал, но кино до сих пор люблю, в одном фильме я даже сыграл.
Санкт-Петербург — эта спящая красавица Севера, всегда казался мне носителем неоднозначного шарма. С одной стороны, я всегда очень любил русскую культуру, с другой стороны, это была декорация очень старого спектакля, который до сих пор не закончился и в которой по-прежнему живут люди. Вот по всем этим причинам я и принял тогда решение поехать учиться в Петербург. Надо сказать, что город очень сильно изменился: в 1990-е он был более столичным и свободным, сейчас стал более консервативным. Недаром тогда в Петербург приезжало много иностранцев и москвичей, а теперь креативные люди скорее покидают его. Город стал не самым подходящим местом для богемы, скажем так.
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