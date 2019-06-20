Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурге» , петербургская фолк-рок-группа The Hatters презентовала клип на новую песню «Танцы». По сюжету, главный герой в исполнении фронтмена коллектива Юры Музыченко добивается расположения девушки с помощью танцевальных движений. «Я не люблю танцевать, но ради тебя готов на все»!

Режиссером новой работы петербуржцев The Hatters традиционно выступила Алина Пязок, главные роли в клипе исполнили фронтмен коллектива Юра Музыченко и его жена Анна. По сюжету, пара находится в танцевальном зале времен 60-х, и молодой человек в окружении стиляг всячески пытается добиться сердца девушки. Композиция «Танцы» войдет в грядущий альбом коллектива, который получил название Forte & Piano.

Напомним, в мае прошлого года The Hatters выпустили новый клип про любовь на песню «Наружу изнутри». По сюжету молодые парень и девушка познают все прелести сильного чувства на фоне городских красот. Ранее музыканты выпустили видео Forever Young Forever Drunk, в котором знаковые для российской культуры явления и предметы (военный хор, цистерна с квасом, балалайка и другие) сняты на фоне типично американских пейзажей.