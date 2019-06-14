RSAC и певица Ella презентовали совместный альбом «Фелла»
Плодовитый на музыкальные проекты петербуржец Феликс Бондарев презентовал новый альбом «Фелла». Пластинка записана при участии певицы Ella, которая с недавних пор входит в команду коллектива RSAC. На лонгплее восемь треков, в числе которых уже ставшие хитами композиции NBA и «Поезда» — ранее они были выпущены на альбомах «Аргументы» и «Голые факты».
На свежем релизе Феликс Бондарев меняет привычное звучание на более мелодичное — во много благодаря певице Ella, которая из приглашенного участника стала полноправным исполнителем. Восемь треков о печали, взаимоотношениях, попытках разобраться и запомнить все до мелочей — а иногда и вовсе забыть.
Пластинка «Фелла» не только стала новой главой в творчестве постоянного экспериментатора Бондарева, который попробовал себя в широком жанровом спектре от колких электронных треков до пост-панка в совместном проекте «Щенки» с Максимом Тесли, но и является первым релизом, выпущенным на Universal Music.
Источниками вдохновения в этот раз послужило творчество Sunn O, Ти-Боун Бернетта, Нелли Фуртадо, Enigma, Скепты, Nine Inch Nails и других артистов. «Основная часть работы здесь состоит из нескольких чувственных Rʼn'B- и хаус-номеров с узнаваемым звуком автора музыки Бондарева и голосом Ella, вокал Феликса на этот раз звучит только в обрамляющих трек-лист пересобранных версиях NBA и «Поездов»», — отметили представители Бондарева.
Напомним, в марте прошлого года музыкант Феликс Бондарев презеновал на сайте «Собака.ru» альбом «Голые факты» своей группы RSAC. Помимо перекрестного трека с Шурой Кузнецовой «Заткнись и держи меня за руку» (песня также вошла в ее альбом «1000 птиц»), в пластинке – еще 10 композиций, в том числе коллаборации с фронтменом группы «Нервы» Женей Мильковским, бэндами «Свидание» и «найтивыход», а также певицей Ella.
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