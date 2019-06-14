RSAC и певица Ella презентовали совместный альбом «Фелла»

Плодовитый на музыкальные проекты петербуржец Феликс Бондарев презентовал новый альбом «Фелла». Пластинка записана при участии певицы Ella, которая с недавних пор входит в команду коллектива RSAC. На лонгплее восемь треков, в числе которых уже ставшие хитами композиции NBA и «Поезда» — ранее они были выпущены на альбомах «Аргументы» и «Голые факты».

На свежем релизе Феликс Бондарев меняет привычное звучание на более мелодичное — во много благодаря певице Ella, которая из приглашенного участника стала полноправным исполнителем. Восемь треков о печали, взаимоотношениях, попытках разобраться и запомнить все до мелочей — а иногда и вовсе забыть.

Пластинка «Фелла» не только стала новой главой в творчестве постоянного экспериментатора Бондарева, который попробовал себя в широком жанровом спектре от колких электронных треков до пост-панка в совместном проекте «Щенки» с Максимом Тесли, но и является первым релизом, выпущенным на Universal Music.