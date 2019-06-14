Мы уверены: эта песня станет новым гимном выходных. Little Big презентовали клип на свежую песню I’m OK — о ситуациях в барах, отсутствии контроля и караоке как его результат. А у вас все «окей»? Тогда посмотрите его прямо сейчас!

За клип уже по традиции отвечает команда Little Big production — главной идеолог Илья Прусикин, режиссер Алина Пязок, визажист Маша Францевич, стилист Вадим Ксенодохов и другие. Саундпродюсером выступил Дэнни Цукерман — он уже работал с командой музыкантов над альбомом Funeral Rave и синглом Rave On. Сюжет разворачивается вокруг вечера в питейном заведении — высокоградусные напитки, закуски, караоке и убеждение самого себя словами «я не алкоголик». Не обошлось и без отголосков Skibidi — засемплированные чихания, удары посуды о стол, хруст чипсов и смех.

Напомним, в мае клип петербургского треш-поп коллектива Little Big на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire (теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать!) Трек Skibidi был презентован на второй части альбома «Antipositive, Pt. 2» в октябре прошлого года. Позже фрик-мем-панк-рейв-группа выпустила альбом ремиксов на трек Skibidi — там есть и романтическая версия песни, на которую позже также выпустили видеоработу с драконами и намеками на ретровейв. Теперь мелодия звучит иначе, но под этот трек все так же тянет танцевать!