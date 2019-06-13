При пожаре на Universal Studios в 2008 году были уничтожены более 500 оригинальных записей

Издание The New York Times провело расследование пожара на Universal Studios Hollywood, произошедшего 1 июня 2008 года — огонь достиг склада площадью в 2 тысячи квадратных метров, в котором хранились архивные пленки. Тогда журналисты отмечали, что в архивах находится «тысяча оригинальных записей», однако по уточненным данным утраченными считаются 118 тысяч носителей с 500 тысячами композиций.

Однако эксперты не согласны с приведенными цифрами. По их мнению, реальное число пострадавших архивных кассет — около 175 тысяч. Документы, ранее находящиеся под грифом «секретно», называют утраченными «приблизительно 500 тысяч песен». По данным издания, среди них студийные работы Чака Берри, Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, Этты Джеймс, Тупака Шакура, Эрика Клэптона, Элтона Джона, Nine Inch Nails и других артистов.

Несмотря на то, что для многих композиций были сделаны копии, оригинальные мастер-ленты все-таки были уничтожены и утрачена навсегда. Отмечается, что в числе утраченных записей — неизданные песни группы Nirvana и R.E.M, однако по сообщению издания Variety музыканты не знали об этом.

Напомним, ранее Radiohead опубликовали 18 часов неизданных материалов. Среди них есть и уникальные записи времен лонгплея OK Computer — издававшиеся на кассетах и не подвергавшиеся переизданиям. Решение обнародовать их было принято коллективом после того, как хакеры взломали компьютер фронтмена Radiohead Тома Йорка и выкрали записи, хранившиеся на нем. Злоумышленники начали требовать от участников группы 150 тысяч долларов, угрожая «слить» материалы в Сеть в случае, если деньги не будут переданы.