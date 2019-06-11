Юрий Башмет, Никита Забелин и группа «Комсомольск» записали композиции на основе мелодий, сгенерированных нейросетью

«Яндекс» запустил эксперимент — на основе произведений Рахманинова, Шнитке и Баха обучил нейросеть сочинять классическую музыку. Полученные мелодии легли в основу новых композиций, которые записали симфонический композитор Кузьма Бодров совместно с Юрием Башметом, диджей Никита Забелин и группа «Комсомольск». Послушайте прямо сейчас!

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7699423'>Нечеловеческая музыка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/171'>сборник</a> на Яндекс.Музыке

Проект получил название «Нечеловеческая музыка». В ходе проекта, нейросеть обучилась на проиведениях Сергея Рахманинова, Альфреда Шнитке и Иоганна Баха и сгенерировала 25 мелодических линий. Композитору Кузьме Бодрову, диджею Никите Забелину и участницам группы «Комсомольск» было предложено выбрать понравившуюся и доработать.

Композитор Кузьма Бодров развил наиболее удачные темы мелодии и написал симфоническое произведение. Электронный музыкант Никита Забелин взял несколько фрагментов и превратил их в эмбиент-трек, а группа «Комсомольск» не только обогатила версию нейросети, но и написала к ней текст. Так получились три композиции — симфония Digital Sunrise, композиция Neurobirth Modular и песня «Мы ищем человека».