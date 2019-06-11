Юрий Башмет, Никита Забелин и группа «Комсомольск» записали композиции на основе мелодий, сгенерированных нейросетью
«Яндекс» запустил эксперимент — на основе произведений Рахманинова, Шнитке и Баха обучил нейросеть сочинять классическую музыку. Полученные мелодии легли в основу новых композиций, которые записали симфонический композитор Кузьма Бодров совместно с Юрием Башметом, диджей Никита Забелин и группа «Комсомольск». Послушайте прямо сейчас!
Проект получил название «Нечеловеческая музыка». В ходе проекта, нейросеть обучилась на проиведениях Сергея Рахманинова, Альфреда Шнитке и Иоганна Баха и сгенерировала 25 мелодических линий. Композитору Кузьме Бодрову, диджею Никите Забелину и участницам группы «Комсомольск» было предложено выбрать понравившуюся и доработать.
Композитор Кузьма Бодров развил наиболее удачные темы мелодии и написал симфоническое произведение. Электронный музыкант Никита Забелин взял несколько фрагментов и превратил их в эмбиент-трек, а группа «Комсомольск» не только обогатила версию нейросети, но и написала к ней текст. Так получились три композиции — симфония Digital Sunrise, композиция Neurobirth Modular и песня «Мы ищем человека».
«Яндекс» также презентовал семиминутный документальный фильм о работе нейросети. В видео руководитель лаборатории машинного интеллекта объяснил, как обучается нейронная сеть и каким образом генерирует мелодии, а музыканты рассказали о своих впечатлениях от проекта. «Эта нечеловеческая музыка очеловечилась», — добавил Башмет.
Напомним, ранее стало известно о «планах» Санкт-Петербурга на искусственный интеллект. Смольный, «Газпром нефть» и три ведущих политехнических университета города подписали соглашение о начале совместной деятельности в сфере развития данной технологии. Так, в скором времени в Петербурге появится научно-образовательный центр, создание которого, по мнению градоначальников, «позволит совершить настоящий прорыв в развитии умной экономики».
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