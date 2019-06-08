«Первый канал» не закроет шоу «Голос. Дети»
«Первый канал» не будет закрывать шоу «Голос. Дети». Об этом рассказал РИА «Новости» генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
Он заявил, что уже планируется новый сезон.
Напомним, что в недавнем выпуске шок «Первый канал» принял решение аннулировать итоги голосования. В нем победила дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу Микелла Абрамова.
К проверке привлекли экспертов компании Group-IB, которая обнаружила накрутку голосов и использование ботов при голосовании за участницу. Канал отметил, что результаты проверки подтвердили «внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу». Всего в накрутке в пользу участника под номером 07 (под ним выступала Микелла Абрамова) было задействовано около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений: все номера принадлежат одному оператору и используют один тариф.
После чего вышел cпециальный выпуск шоу «Голос. Дети». К участию были приглашены все финалисты конкурса, в том числе и Микелла Абрамова. В ходе прямой трансляции генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями стали все финалисты шестого сезона, включая Микеллу Абрамову. Дети получили сертификаты по миллиону рублей, а также возможность записать сингл в студии.
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу «Голос. Дети» передала выигранный миллион рублей на благотворительность в татарстанский фонд борьбы с онкологическими заболеваниями у детей имени Анжелы Вавиловой
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