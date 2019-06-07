Социальная сеть «ВКонтакте» запустила музыкальный видеочарт «Шнур». В нем популярные музыканты расскажут о 10 популярных треках месяца и своих любимых композициях в формате живого интервью. Гостями пилотного выпуска стали участники группы «Дискотека Авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов.

Музыкальный видеочарт создан по аналогии с телевизионным шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Участники выпуска «подсаживаются в машину» к ведущему и подключают свои смартфоны к аудиосистеме, чтобы рассказать о своих любимых композициях и одновременно с этим узнать топ-10 главных треков месяца по версии «ВКонтакте».

Шоу будет выходить в начале каждого месяца. Героями пилотного выпуска стали участники группы «Дискотека Авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов — они проверяют песни Тимы Белорусских на плагиат, читают мамбл-рэп и угадывают треки по комментариям пользователей социальной сети.

«Шнур — не только название шоу, но и в прямом смысле его ключевой физический элемент. С его помощью герои программы включают треки, знакомятся со вкусами пользователей «ВКонтакте» и рассказывают о музыке, которая вдохновляет их на творчество. Надеемся, что концепция понравится зрителям, и гарантируем массу качественных треков и сюрпризов», — рассказал ведущий шоу и по совместительству директор по работе. партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила первый благотворительный стикерпак в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями. Социальная сеть также создала анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. А еще петербургские школьники смогут проверить результаты ЕГЭ прямо во «ВКонтакте».