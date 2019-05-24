«ВКонтакте» появился бот, который генерирует рэп-треки из голосовых сообщений пользователей. Все, что нужно для начала сольной карьеры в данном поприще — отправить войс и выбрать бит. Пошумим?

Бот «Гигаbeats» запустила во «ВКонтакте» Tele2. Для того, чтобы начать им пользоваться, необходимо отправить голосовое сообщение любого содержания в официальное сообщество компании. После этого бот предлагает выбрать три бита для будущего трека, которые создал диджей Tactics. Так, «Путешествие» подойдет для сторителлинга, «Космический полет» предпочтут консерваторы, а «Опасный микрофон» поможет продемонстрировать скорость читки.

Создать свою рэп-композицию можно двумя способами — отправить готовое голосовое сообщение, чтобы бот наложил его на бит, или прослушать биты в режиме онлайн, надиктовывая текст.

Напомним, «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — новый проект будет базироваться на платформе VK Apps, доступен на десткопах и мобильных устройствах, а в базе будет доступен практически весь «востребованный на рынке контент» — более 10 тысяч произведений. Ранее в Сети появился Telegram-бот, который создает бассейны с видом на что угодно — с его помощью можно поплавать возле панельных многоэтажек, электростанций или достопримечательностей Караганды. А еще петербурженка создала Telegram-бот, который находит дешевые билеты в Мариинку — он умеет отслеживать цены на спектакль, сохранять информацию о поиске и доказывать, что «Мариинка — не значит дорого».