Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» стартует в этом году 11 июля
В этом году на фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», который проходит в Петербурге больше 25 лет, приедут Бонни Тайлер, Крис Норман, Джосс Стоун и группа Level 42, а среди отечественных звезд значатся Филипп Киркоров, Дима Билан и Светлана Лобода. Кроме этого, в программу трехдневного музыкального марафона входит афтепати в A2 Green Concert.
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Джосс Стоун
За всю историю фестиваля «Белые ночи в Санкт-Петербурге» в шоу принимали участие A-Ha, Эрос Рамазотти, Whitesnake, Deep Purple, Status Quo, Вуди Аллен и Ален Делон, а с 2013 года проект поддерживается прямой трансляцией на Первом канале.
11-13 июля
Ледовый дворец
Генеральный спонсор фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» – нефтяная компания «Роснефть»
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