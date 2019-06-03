Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» стартует в этом году 11 июля

В этом году на фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», который проходит в Петербурге больше 25 лет, приедут Бонни Тайлер, Крис Норман, Джосс Стоун и группа Level 42, а среди отечественных звезд значатся Филипп Киркоров, Дима Билан и Светлана Лобода. Кроме этого, в программу трехдневного музыкального марафона входит афтепати в A2 Green Concert.