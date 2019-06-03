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Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» стартует в этом году 11 июля

  • Группа Level 42
     

В этом году на фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», который проходит в Петербурге больше 25 лет, приедут Бонни Тайлер, Крис Норман, Джосс Стоун и группа Level 42, а среди отечественных звезд значатся Филипп Киркоров, Дима Билан и Светлана Лобода. Кроме этого, в программу трехдневного музыкального марафона входит афтепати в A2 Green Concert.

  • Джосс Стоун

За всю историю фестиваля «Белые ночи в Санкт-Петербурге» в шоу принимали участие A-Ha, Эрос Рамазотти, Whitesnake, Deep Purple, Status Quo, Вуди Аллен и Ален Делон, а с 2013 года проект поддерживается прямой трансляцией на Первом канале.

11-13 июля

Ледовый дворец

wnfestival.com

Генеральный спонсор фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» – нефтяная компания «Роснефть»

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