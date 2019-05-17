Rammstein презентовали новый одноименный альбом (первый за 10 лет!)

Немецкая метал-группа Rammstein выпустила седьмой полноформатный одноименный альбом Rammstein — первый за десять лет релиз коллектива. В премьеру пошли 11 треков, в том числе ранее презентованные синглы Deutschland и Radio — выпущенные вместе с клипами 28 марта и 26 апреля.

Все тексты седьмого полноформатного альбома Rammstein с одноименным названием написаны фронтменом коллектива Тиллем Линдеманном и гитаристом Рихардом Круспе. Первой весточкой о грядущем альбоме стал сингл Deutschland и десятиминутное видео на него — спустя 10 лет молчания. В клипе рассказывается о разных периодах существования Германии. Музыканты перевоплощаются то в рыцарей, то в космонавтов, то в узников концлагеря. В начале видео вокалисту Тиллю Линдеманну отрезают голову. Цельного сюжета у истории нет — герои переносятся в разные эпохи и ситуации. Главную роль сыграла актриса Руби Комми.

Последний официальный релиз Rammstein, лонгплей под названием Liebe ist für alle da, был выпущен в октябре 2009 года. Тогда в Германии продажа альбома была запрещена, и музыканты подали в суд на правительство страны — группа подвергалась критике со стороны государственного комитета по контролю СМИ за наличие опасного для молодежи содержания. До того момента, когда федеральный суд Кельна не постановил, что таким образом комитет ограничивает право музыкантов на самовыражение, участникам Rammstein пришлось частично спрятать и уничтожить 85 тысяч копий альбома.