На Новой сцене Александринского театра пройдет XXIII Международный Фестиваль Сергея Курехина SKIF

17 мая на Новой сцене Александринского театра стартует XXIII Международный Фестиваль Сергея Курехина SKIF . В этом году в лайн-апе выступления множества зарубежных исполнителей, которые приедут в Петербург впервые — в том числе голландский синти-поп певец Томас Азир, основанная в 1979 году английская пост-панк группа Blurt, композитор Лау Нау, работающая в жанре психоделического фолка и другие.

В рамках фестиваля SKIF-2019 впервые в России выступит итальянская прогрессив-рок группа Goblin по руководством создателя и клавишника коллектива Клаудио Симонетти — в 70-х он сотрудничал с режиссером Дарио Ардженто, благодаря чему на свет появились оригинальные саундтреки к культовым итальянским фильмам «Суспирия» 1977 года, «Кроваво-красное» 1975 года, «Рассвет мертвецов» 1978-го. Легенды пост-панка, начинавшие в 1979 году под предводительством лейбла Factory Records бок о бок с Joy Division и A Certain Ratio. Также даст выступление немецкий дуэт Ceeys братьев Себастьяна и Даниэля Зельке — их произведения в духе минимализма, в которых сочетается композиция и импровизация, созданы на основе эмбиента и современной классики.

Голландский синти-поп исполнитель Томас Азир также впервые выступит в России в рамках фестиваля. К процессу создания музыки он подходит иначе многих своих коллег по цеху — последний альбом Stay 2018 года был сочинен и записан Томасом на ходу, где-то между Киото, Абиджаном, Парижем, Нью-Йорком, Берлином и Нидерландами. Постоянные разъезды изменили весь творческий процесс создания произведений музыкантом — альбом записывался не в студии, а в гостиницах и съемных квартирах с помощью лэптопа и usb-микрофона.