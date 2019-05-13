На Новой сцене Александринского театра пройдет XXIII Международный Фестиваль Сергея Курехина SKIF
17 мая на Новой сцене Александринского театра стартует XXIII Международный Фестиваль Сергея Курехина SKIF. В этом году в лайн-апе выступления множества зарубежных исполнителей, которые приедут в Петербург впервые — в том числе голландский синти-поп певец Томас Азир, основанная в 1979 году английская пост-панк группа Blurt, композитор Лау Нау, работающая в жанре психоделического фолка и другие.
В рамках фестиваля SKIF-2019 впервые в России выступит итальянская прогрессив-рок группа Goblin по руководством создателя и клавишника коллектива Клаудио Симонетти — в 70-х он сотрудничал с режиссером Дарио Ардженто, благодаря чему на свет появились оригинальные саундтреки к культовым итальянским фильмам «Суспирия» 1977 года, «Кроваво-красное» 1975 года, «Рассвет мертвецов» 1978-го. Легенды пост-панка, начинавшие в 1979 году под предводительством лейбла Factory Records бок о бок с Joy Division и A Certain Ratio. Также даст выступление немецкий дуэт Ceeys братьев Себастьяна и Даниэля Зельке — их произведения в духе минимализма, в которых сочетается композиция и импровизация, созданы на основе эмбиента и современной классики.
Голландский синти-поп исполнитель Томас Азир также впервые выступит в России в рамках фестиваля. К процессу создания музыки он подходит иначе многих своих коллег по цеху — последний альбом Stay 2018 года был сочинен и записан Томасом на ходу, где-то между Киото, Абиджаном, Парижем, Нью-Йорком, Берлином и Нидерландами. Постоянные разъезды изменили весь творческий процесс создания произведений музыкантом — альбом записывался не в студии, а в гостиницах и съемных квартирах с помощью лэптопа и usb-микрофона.
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Seven Knives
В лайн-апе заявлены и отечественные исполнители — литовское трио Tinid Kooky, баянист Егор Забелов и дуэт Gurzuf. Gurzuf, импровизаторы в духе корейских ритмов, джаза и современной классической музыки Miyeon & Park Je Chun, московский дуэт Marzahn, сочетающие абстрактный хип-хоп и индастриал, дарк-поп коллектив «Глава II», квартет Seven Knives и импровизаторы Low Kick Collective.
Полный лайн-ап фестиваля SKIF-2019 можно посмотреть здесь.
Международные фестивали SKIF (Sergey Kuryokhin International Festival) проводится Благотворительным Фондом Сергея Курехина. Два первых фестиваля SKIF-1 и SKIF-2 состоялись в Нью-Йорке в 1997 и 1998 годах. В октябре 1998 года третий фестиваль SKIF-3 прошел в Санкт-Петербурге и с тех пор проходит в городе ежегодно. В основе концепции фестиваля лежат идеи Курехина, выдающегося русского композитора конца ХХ века, использованные им в проекте «Поп-механика». В программе фестиваля традиционно присутствует не только музыка, но и перформансы, мультимедиа, художественные акции и видеоарт.
Напомним, 21 апреля, на сцене Каменноостровского театра БДТ в Санкт-Петербурге состоялась десятая церемония вручения ежегодной международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина. В список номинантов прошли 70 проектов в 9 номинациях из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ливерпуля, Турина, Хельсинки, Риги и других городов.
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