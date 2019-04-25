Иван Дорн и Vakula выпустили новый клип на совместный аудиоспектакль «Во сне»

Иван Дорн и Vakula выпустили полнометражный клип на аудиоспектакль «Во сне». Это история об альтернативной реальности 70-х годов, в которой музыкой управляют олигархи — они прячут ценные записи от людей. По сюжету Иван Дорн и его темнокожий напарник решаются на опасную сделку, которая может стать для них роковой.

Срежиссировал ролик Макс Шишкин: «Как только вступил саксофон, я понял, что нужно снимать кино про напарников 60-80х годов, чуть позже родилось мое любимое клише про сделку и чемодан денег. В кино подобного жанра я обожаю именно криминальные сделки, бессмысленные пинг-понговые диалоги, когда герои кидают друг в друга реплики и не слушают собеседника. Изначально история была мрачнее, ближе к «451 по фаренгейту» — про злобное государство, уничтожающее культурное наследние, чтобы искоренить в людях творческий и романтический ход мышления. Потом углы были смягчены и все превратилось в более легкую сатиру на современную музыкальную культуру с идеями о корпорациях, контролирующих рынок и выпускающих в массы исключительно потребительский фастфудный контент. Но всегда есть ребята, которые спасут ситуацию, да?»

Кстати, Иван Дорн и Vakula анонсировали предзаказ совместного ЕР «Страсть Во сне Опомнись»!

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Zventa Sventana и Иван Дорн выпустили клип на песню «Мужа дома нету». В ролике Тина Кузнецова гонится за совсем отбившимся от рук Дорном, который уже немного «подшофе». Музыкант ускользает в танце и скрывается между соснами и березами.