Клип «На заре» группы «Альянс» заблокировали «за спам» — он быстро набирал просмотры (еще бы, его ждали 32 года!)

Видеохостинг YouTube заблокировал клип группы «Альянс» на песню «На Заре». По версии администраторов сервиса, канал, на котором он был размещен, был заблокировал за спам, обман и мошенничество. Дело в том, что он всего лишь быстро набирал просмотры — еще бы, ждали 32 года!

О блокировке клипа рассказал клавишник «Альянса» Олег Парастаев. «Я сам в недоумении! Мой YouTube-канал заблокировали с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают. Подал апелляцию, надеюсь разберутся по справедливости, так как я уж точно ничего не накручивал», — поделился музыкант на своей странице в социальной сети.

Видео на песню «На заре», в наше время ставшей легендарной композицией, было снято еще в 1987 году. Ролик появился в открытом доступе 5 апреля — за двое суток он набрал около 500 тысяч просмотров. По мнению музыканта, именно это и стало причиной блокировки канала. «Хотел клип «На заре» пересмотреть, но был удивлен, когда увидел надпись, что канал был удален. YouTube в последнее время ведет себя по скотски, удаляет ни за что», «Надеемся, что скоро разблокируют, такие видео там раритетные... Душа радовалась смотреть, зашла утром, ничего! Панический ужас охватил! Где мой любимый «Альянс»?», — переживают в комментариях фанаты группы.

Сейчас клип можно посмотреть на канале его режиссера Михаила Макаренкова.