Три клипа Хаски могут заблокировать. Об этом суд попросил РКН

Еще несколько клипов Хаски распорядился заблокировать суд в Краснодаре. Это будут видео на YouTube и во «ВКонтакте» — клипы на песни «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17», пишет «Правозащита Открытки».

Об этом музыкант узнал только во время рассмотрения в Таганском суде Москвы своего административного иска к МВД и Роскомнадзору из-за блокировки клипа «Иуда» на Youtube. Представителям Хаски о таком решении ранее не сообщали.

Клипы «Иуда» и «Поэма о Родине» проверяли по просьбе прокурора согласно решению Советского районного суда Краснодара. В них выявили сцены курения и насилия. Во время мониторинга органы также обратили внимание на клипы «Пуля-дура» и «Пироман 17», в которых изображены секс и поджоги.

По мнению суда, такие видео могут подтолкнуть несовершеннолетних к суициду, убийству, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению нецензурной брани. В связи с перечисленным Роскомнадзор попросили внести ролики с реестр запрещенных материалов.

Следующее заседание по иску к МВД и РКН состоится 19 марта в Таганском суде Москвы. Пока что клипы «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17» можно посмотреть во «ВКонтакте» и на ютьюбе.

Напомним, что 22 ноября рэпера приговорили в Краснодаре к 12 суткам административного ареста. Все случилось после того, как Хаски вышел к своим поклонникам после отмены концерта в Краснодаре, встал на крышу автомобиля и спел для них песню. Музыканта задержали полицейские.