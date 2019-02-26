Сергей Шнуров вошел в общественный совет при комитете по культуре

Бессменный лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Сергей Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Елену Ямпольскую.

«Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — сообщила Ямпольская о новых назначениях в совете. Помимо Шнурова, в состав комитета вошли митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), известный как автор книги «Несвятые святые» и в качестве духовного наставника президента России Владимира Путина, писатель Евгений Водолазкин и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Елена Ямпольская также сообщила, что ее интересует творчества лидера «Ленинграда». «Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», — рассказала она.

Ямпольская рассчитывает увидеть членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре. Он был создан в январе 2019 года с целью обсуждения «резонансных, общественных вопросов, связанных с гуманитарной повесткой в самом широком свойстве».