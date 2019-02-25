Музыкальный коллектив «Макулатура» представил новый клип на песню «Пальцы»

Петербургский музыкальный коллектив «Макулатура» выпустил новый клип на песню «Пальцы». Трек был выпущен синглом незадолго до этого, 22 февраля, и ознаменовывал предстоящий выход альбома группы.

В новом видео «Макулатуры» — мрачные, размытые пейзажи, телевизионные помехи, а сама съемка напоминает изображение с VHS камеры. Герой ролика бежит по темным улицам, а картинка то и дело переходит из цветной в негатив. Режиссером клипа выступил петербургский фотограф Антон Рева — он снимал PHARAOH и создавал обложки для москвичей OQJAV. Презентация нового полноформатного альбома «Макулатуры» запланирована на 11 апреля в петербургском клубе ZAL. Евгений Алехин: «Историю нельзя выдумать — ее можно либо пережить, либо стырить»