Путин призвал начать поддерживать популярную молодежную музыку

Президент России Владимир Путин призвал начать поддерживать популярную музыку и современное визуальное искусство. С соответствующим поручением глава государства обратился к администрации — она должна разработать меры, которые помогут устранить способ «хватать и не пущать».

Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение о принятии мер по поддержке популярной у молодежи музыки было получено по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 15 декабря прошлого года. «Администрация президента России должна организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств», — цитирует ТАСС поручение.

План действий, которые должны быть предприняты в первую очередь, должен быть представлен главе государства 1 сентября.

Напомним, на заседании Совета по культуре и искусству, которое состоялось 15 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце Государственного комплекса «Дворец конгрессов», президент РФ Владимир Путин призвал осторожнее относиться к запретам или к их полному снятию в области культуры, в том числе и рэпа. «Способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать, и эффект будет обратный ожидаемому», — отметил тогда Путин. Однако «всем все разрешить» он также не советовал — по его мнению, «если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять».