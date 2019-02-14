18+

Группа СБПЧ выпустила клип на песню «Комната» — посмотрите его прямо сейчас!

Группа СБПЧ выпустила клип на трек «Комната» со своего последнего альбома «Мы не спали, мы снились». Режиссер видео — Саша Иринархов.

Ролик рассказывает историю летней любви: там есть танцы на пляже, катание на лодке и прогулки на велосипедах. «В этом клипе как будто бы происходит встреча французского фильма «La Boume» и такого родного, еще не испорченного временем «Ералаша», — говорят авторы видео.

 

5 апреля группа даст концерт в петербургском клубе «Космонавт».

Ранее СБПЧ выпустила 12-минутный короткометражный фильм-клип о детях и домашнем насилии. Послушать весь альбом «Мы не спали, мы снились» можно здесь. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также