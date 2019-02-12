Фестиваль «Усадьба Jazz» объявил дату проведения в 2019 году

Фестиваль «Усадьба Jazz» в Петербурге пройдет 13 июля 2019 года в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. В этом году опен-эйр состоится уже восьмой раз.

Музыкальная программа развернется на трех сцена. Посетители ждет маркет с продукцией лучших петербургских дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус и квесты. Для юных гостей предусмотрена детская площадка.

Имена хэдлайнеров пока не раскрываются. Участниками прошлых лет становили джазовые классики Maceo Parker, Yuseef Lateef и Branford Marsalis, российские музыканты — Аквариум, Игорь Бутман, Аукцыон, Сергей Мазаев, Мгзавреби, а также обладательница «Грэмми» Джосс Стоун.

Билеты уже сейчас можно приобрести здесь.