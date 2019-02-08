Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова объявил программу

Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, который основал оперный певец Ильдар Абдразаков, объявил программу второго фестивального сезона. Международный музыкальный фестиваль пройдет с Москве, Уфе, Альметьевске и Казани с 12 по 24 марта и объединит более 5000 зрителей.

Миссия проекта — представить зрителям молодых вокалистов на престижных площадках, чтобы дать талантам возможность бесплатно поработать с лучшими преподавателям по вокалу и актерскому мастерству.

На фестивале выступят художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков и одного из самых признанных теноров bel canto мира Лоуренс Браунли (США).

Кроме концертной части Фестиваль предоставит начинающим артистам возможность принять бесплатное участие в образовательных мастер-классах, по итогам которых наиболее одаренные участники смогут выступить на одной сцене со звездами оперы.