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Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова объявил программу

Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, который основал оперный певец Ильдар Абдразаков, объявил программу второго фестивального сезона. Международный музыкальный фестиваль пройдет с Москве, Уфе, Альметьевске и Казани с 12 по 24 марта и объединит более 5000 зрителей. 

Миссия проекта — представить зрителям молодых вокалистов на престижных площадках, чтобы дать талантам возможность бесплатно поработать с лучшими преподавателям по вокалу и актерскому мастерству. 

На фестивале выступят художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков и одного из самых признанных теноров bel canto мира Лоуренс Браунли (США).

Кроме концертной части Фестиваль предоставит начинающим артистам возможность принять бесплатное участие в образовательных мастер-классах, по итогам которых наиболее одаренные участники смогут выступить на одной сцене со звездами оперы. 


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