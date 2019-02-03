Сергей Шнуров написал стихотворение-некролог рэперу Децлу

Сегодня, в возрасте 35 лет, ушел из жизни музыкант Кирилл Толмацкий, известный под сценическим псевдонимом Децл . Его сердце остановилось после концерта в Ижевске, о чем сообщил отец и продюсер музыканта Александр Толмацкий, а также подтвердил концертный директор Павел Беленец. На известие о смерти Децла отреагировал Сергей Шнуров — музыкант опубликовал стихотворение на своей странице в Instagram.

«Ритмом музыка всяка ведома, и с пластинок сдувая пылинки, вечеринка у Децела дома, собрался народ на поминки. Подтянулся район и вся школа. Кто-то снова и снова включал, для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль»», — написал Шнуров.

Кириллу Толмацкому стало плохо в ночь на 3 февраля. Это случилось после концерта Децла в ижевском клубе «Пош» — он потерял сознание в гримерке, а прибывшим врачам скорой помощи ничего не оставалось, как констатировали смерть. Точные сведения о причине смерти музыканта будут опубликованы после экспертизы. Информация о дате и месте похорон также появится в официальных социальных сетях позже.