«Для нас это в некотором смысле вызов» – группа Jungle о первом концерте в России

Британская соул-группа Jungle впервые выступит в России. Солист и один из основателей бэнда Том МакФарланд рассказал «Собака.ru», чего музыканты ждут от концертов и как сохраняют позитивный настрой.

Вы никогда не были в России, но гитарист группы Фрейзер МакКолл успел объездить чуть ли не всю страну в турне с Земфирой. Пугал ли он вас страшными историями?



Конечно, нет! Фрейзер рассказывал, что на протяжении всей поездки встречал прекрасных людей. Пока я знаю только самые общие вещи про вашу страну. Например, что зимой у вас холодно, и выпадает много снега. В Великобритании его почти нет, поэтому надеемся максимально им насладиться. А еще все говорят, что в России – особое культурное наследие и история. Теперь проверим это сами. Наша российская часть тура стартует в Петербурге. Отсюда мы поедем в Москву на поезде. Также Фрейзер, кстати, путешествовал в туре с Земфирой.



В какой город хочется больше – в Москву или Петербург? Сложно сказать. Мне хочется побывать и там, и там. Я люблю читать, а многие произведения русской литературы написаны в Петербурге или рассказывают о событиях, которые в нем происходят. Также я точно знаю, что это самый красивый город России. Вообще, поездка кажется большим приключением. Наверняка будет много сумасшедшего и неожиданного, так что для нашей группы это в некотором смысле вызов.

Я видел несколько ваших выступлений пару лет назад. Особенно, запомнилось шоу в Париже. Вы тогда играли в очень темном зале, одетые в черные костюмы. Осенью у вас вышел новый альбом «For Ever» – его живая презентация будет отличаться?



Сейчас все еще лучше. Альбом «For Ever» – это новый опыт как для нас, так и фанатов. Песни с него отлично звучат вживую. У нас уже были концерты в разных странах, и новые треки отлично принимали. Кажется, они резонируют со слушателем на каком-то другом уровне. А что касается самого шоу, на сцене будет гораздо больше цветного, а не черного, как раньше. Наши концерты станут ярким впечатлением для слушателей, это я могу гарантировать. Надеюсь, что российской публике новые песни вживую тоже понравятся. У вас длительный тур, вы выступаете на различных ТВ-шоу, выпускаете клипы. При этом не выглядите уставшими. Где черпаете энергию, чтобы чуть ли не каждый вечер исполнять позитивные песни?



Для начала нужно высыпаться каждый день. (Смеется). Важен свежий воздух и энергия от самой публики – людей, которые стоят в первых рядах. Мысли о концерте также позволяют зарядиться: выйти на сцену и отдать все в зал. Получается, что сами выступления дают нам энергию для новых – это очень круто.

Вы выступаете как на больших фестивалях, так и в клубах. Ощущается ли разная энергия от публики? Да, конечно. На фестивалях людей нужно заинтересовать. Они могут просто гулять от сцены к сцене, но, услышав вашу песню, остаться. На сольных концертах в клубах получаются более интимные и доверительные выступления: люди знают о вас и истории, которые вы рассказываете в песнях. Это более комфортные условия, конечно. И более запоминающиеся.



Почти в каждом вашем клипе есть танцы. Сегодня вышел новый – «Casio – и там тоже. Где вы находите всех этих гениальных танцоров? Клип без танцев? Никогда! Вообще, идеи для видео обычно приходят в голову довольно простые – у нас танцевальные песни, так почему бы людям в клипе не рассказывать историю, которую несут в себе тексты, через танцы. Огромная удача, что у нас есть столько талантливых артистов. Мы пытались придумать более сложные сюжеты для клипов, но все равно танцы играют главную роль. И вообще – зачастую простая мысль самая красивая.

Только смотря ваши видео в зимней России, можно улучшить себе настроение, уж не знаю, что будет после концерта. Хотели бы вы что-то передать российским фанатам? Очень круто, что нам выпал шанс приехать в Россию. Пока у нас есть вопросы, какие наши песни знают, как люди начнут реагировать, что будет происходить в зале. Но часто в новых местах оказывается самая сильная энергия: в США или Великобритании есть пресыщенность большими артистами – многие приходят на концерты с мыслями «Мы уже это видели несколько раз, ничего свежего не будет». Выступления у вас мы очень ждем. Надеюсь, что фанаты будут танцевать под наши песни. Наверное, не так хорошо, как танцоры в ваших видео.



Да я и сам так не умею, честно говоря (смеется).