Фестиваль GAMMA объявил даты проведения в 2019 году

Четвертый фестиваль электронной музыки Gamma в 2019 году пройдет с 11 по 14 июля. Об «Собака.ru» этом сообщили организаторы мероприятия.

Продажа билетов уже началась., но количество ограничено. Купить их можно по 1,5 тысячи рублей. В будущем цены вырастут.

О месте проведения фестиваля пока не известно. Имена артистов, которые выступят перед посетителями, пока тоже не названы.

Организаторы подготовили официальный ролик о том, как прошли прошлогодние фестивали Gamma.