18+

Фестиваль GAMMA объявил даты проведения в 2019 году

  • vk.com/gammafestival

Четвертый фестиваль электронной музыки Gamma в 2019 году пройдет с 11 по 14 июля. Об «Собака.ru» этом сообщили организаторы мероприятия.

Продажа билетов уже началась., но количество ограничено. Купить их можно по 1,5 тысячи рублей. В будущем цены вырастут. 

О месте проведения фестиваля пока не известно. Имена артистов, которые выступят перед посетителями, пока тоже не названы. 

Организаторы подготовили официальный ролик о том, как прошли прошлогодние фестивали Gamma.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 
Комментарии (0)
Автор: Анастасия Плахова
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также