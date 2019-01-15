Фестиваль GAMMA объявил даты проведения в 2019 году
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vk.com/gammafestival
Четвертый фестиваль электронной музыки Gamma в 2019 году пройдет с 11 по 14 июля. Об «Собака.ru» этом сообщили организаторы мероприятия.
Продажа билетов уже началась., но количество ограничено. Купить их можно по 1,5 тысячи рублей. В будущем цены вырастут.
О месте проведения фестиваля пока не известно. Имена артистов, которые выступят перед посетителями, пока тоже не названы.
Организаторы подготовили официальный ролик о том, как прошли прошлогодние фестивали Gamma.
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