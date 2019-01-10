Опубликована посмертная песня лидера группы Linkin Park

Гитарист группы Lamb of God Марк Мортон опубликовал песню, которую он записал вместе с лидером группы Linkin Park Честером Беннингтоном за несколько дней до его смерти.

Композиция называется «Cross Off». Она вошла в дебютный альбом Мортона, который выйдет в свет 1 марта 2019 года.

«Ты слышишь Честера и понимаешь, что это он. Его голос невозможно перепутать с кем-то. Это божий да», — рассказывает музыкант о таланте своего умершего друга.

Фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии 21 июля 2017 года. Музыканту был 41 год. Его похоронили в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.

У Беннингтона осталось шестеро детей от двух браков.

