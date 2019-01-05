«Я правда не люблю русскую музыку»: Земфира высказалась о музыкальных журналистах в России

2 января российский музыкальный журналист и редактор спецпроектов «Медузы» Александр Горбачев подвел музыкальные итоги 2018 года, назвав музыкальную сцену России и то, что на ней происходило за последний год, «главным из искусств». В своем материале Горбачев предположил, что эпоха мастадонтов российской сцены, таких как Земфира и группа «Мумий Тролль», закончена, а также вспомнил ночь 14 августа, когда певица Земфира решила прервать обет молчания и полночи отвечала на любые вопросы и комментарии, которые приходили на ее страницу во ВКонтакте. Спустя два дня после публикации материала Земфира ответила и самому Горбачеву — назвав его стиль письма «очень, очень плохим русским».

«Александр, очень, очень плохой русский. Раньше вы писали лучше. И скорее хочется заменить этот язык\стиль, чем музыку, которую мы с Лагутой (Илья Лагутенко, — прим. ред.) делаем. Потому что он (ваш язык) адски архаичный. И когда вы провозглашаете революцию в музыке, которую описываете этим языком , становится неловко. В журналистике проблем больше. С другой стороны, теперь, в этом времени, она и не нужна. У всех есть своя площадка для высказываний, своя аудитория. И то упорство, с которым вы цепляетесь к этим новым именам, наводит на мысли, что вы пытаетесь быть в струе, молодитесь», — написала Земфира на своей странице. Певица также подтвердила, что «эпоха Земфиры и «Мумий Тролля» закончилась», как и было заявлено в заголовке, и не считает это чем-то плохим. Назвала тезис главной мыслью, а саму статью «небессмысленной», но подытожила, что «остальное читать тяжело».

Земфира также вспомнила о том, что Александр Горбачев особое внимание уделял начинающим российским музыкантам. Отметим, что Горбачев, помимо публикаций о «фрешменах» в музыкальном блоге «Афиши», с 2009 года курирует проект «Среда Горбачева», в рамках которого проводились концерты в клубе Ikra и выпускались небольшими тиражами диски на одноименном подлейбле компании «Союз». В 2011 году он даже организовал трибьют группе «Мумий Тролль» — проект «Делай меня точно», который состоял из исполнителей, открытых журналом «Афиша». «Когда возникает новое — всегда хорошо. Ну и что, что на него набрасываются и ругают, это закономерно! Плохо, когда искусственно подтягивают, пытаются выдать желаемое за действительное. За вами давно такой грешок водится — выбрать героя и хайпить. Могу перечислить десяток имен, но не буду. Вы корпоративно решаете, кого продвигать», — ответила Земфира.

Певица также ответила на обвинение Горбачева в том, что она работает только с зарубежными звукорежиссерами. Он вспомнил случай, когда Земфира «жгуче» высказалась о своем опыте. «Открою секрет. В Сочи меня озвучивал звукорежиссер Тома Йорка. А вы несете какую-то чушь! Я работаю с лучшими, это и есть счастье. Я устала от русских музыкантов, теперь их у меня нет, и это на самом деле приговор им», — рассказала певица. Горбачев считает, что летние выступления Земфиры отссылают ее звучание к группе The xx, что никак не гармонирует с тенденциями современной музыкальной сцены. «В нынешних обстоятельствах стремление прикоснуться к Radiohead и The xx выглядит провинциально, а реанимация так называемой «попсы» 15-летней давности — прогрессивно. И в каком-то смысле это даже важнее того, насколько драматически реплики Земфиры про внешний вид не совпадают с новым общественным дискурсом», — заметил музыкальный критик. Земфира не оставила без внимания и этот итог — по ее мнению, это ее «личная запара» и она просто хочет звучать хорошо. «Я не могу слушать музыку, звучащую плохо. Но вот в чем дело — то, что делал Микко (звукач Йорка) я и не слышала вовсе, на сцене мне звук делает Саша Бахирев. Я лишь хотела и хочу, чтобы публика слышала отличный звук. Это провинциально?», — ответила певица.