Эмма Стоун снялась в клипе Пола Маккартни на песню “Who Cares”

Клип сняли Брантли Гутьеррес и Райан Хеффингтон. Они рассказали, что это видео — призыв положить конец детскому буллингу. «Может быть, слушая эту песню и просматривая ролик, дети, над которыми издеваются, смогут противостоять травле», — рассказал Маккартни.

После выхода клипа в сети запустили хэштэг #WhoCaresIDo, разработанный некоммерческой организацией Creative Visions. Активисты борются за социальные изменения.