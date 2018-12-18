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Эмма Стоун снялась в клипе Пола Маккартни на песню “Who Cares”

В сети появился клип Пола Маккартни на песню “Who Cares”, в котором снялась актриса Эмма Стоун. По сюжету, девушка оказалась в выдуманном черно-белом мире, где ей пришлось скрываться от злых мимов вместе с сэром Полом, который выступил в роли гипнотизера. 

 

 

Клип сняли Брантли Гутьеррес и Райан Хеффингтон. Они рассказали, что это видео — призыв положить конец детскому буллингу. «Может быть, слушая эту песню и просматривая ролик, дети, над которыми издеваются, смогут противостоять травле», — рассказал Маккартни.

После выхода клипа в сети запустили хэштэг #WhoCaresIDo, разработанный некоммерческой организацией Creative Visions. Активисты борются за социальные изменения.


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