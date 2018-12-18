Антон Севидов: «На закрытии сезона в Новой Голландии было холодно, но люди пришли, чтобы послушать нас»

Когда собираетесь в Петербург?

23 декабря, выступаем у вас в клубе «Космонавт». Будем представлять новый альбом. Большой концерт!

Что особенно запомнилось в последний приезд в Петербург — люди, события?

В последний приезд был концерт на Новой Голландии, закрытие сезона, и было очень холодно. Я думал, что людей будет очень мало. Но, когда увидел, что люди пришли, чтобы послушать нас, — я поразился. Было 5000 человек. В какой-то момент вход на остров пришлось закрыть. Вот это круто. И концерт получился хорошим. Хотя накануне я заболел, и пришлось вызывать фониатра, влившего мне прямо перед выходом на сцену лекарства, чтобы я смог спеть все. Слава богу, все обошлось. Спасибо и доктору, и всем, кто пришел. И еще запомнилось исполнение песни «Фараон» Чернавского. Я потом ему в Лос-Анджелес видео отсылал, он очень радовался.

фото: Ксения Андриянова, Алексей Никишин, архивы пресс-служб