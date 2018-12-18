Антон Севидов: «На закрытии сезона в Новой Голландии было холодно, но люди пришли, чтобы послушать нас»
В октябре солист Tesla Boy Антон Севидов позвал Манижу, Кирилла Иванова, Женю Борзых, Мириам Сехон и других прекрасных музыкантов и устроил в честь легендарного композитора Юрия Чернавского большой концерт «Возвращение на Банановые острова». Мы попросили Антона перед его концертом 23 декабря в клубе «Космонавт», рассказать, как у него дела и какого это — встретиться с пионером российского электро-попа.
Антон, что у вас нового?
Такое ощущение сейчас, словно с одноклассником не виделся много лет, и вот вы встречаетесь, и он спрашивает: «Что у тебя нового?» Ну, в общем-то, все новое, целая жизнь новая. Я к тому, что мы с вами давно не общались. Играю в «Гоголь-центре» в спектакле «Море деревьев», где звучит моя музыка, в кино «Лето» снялся и, самое главное, выпустил только что новый альбом Remedy.
Расскажите про Чернавского, какой он?
Человек, написавший «Мальчика Бананана», «Зурбаган», «Острова» и еще массу потрясающей музыки, очень прямой и добрый. Мы очень подружились. Вообще, общение с ним многое ставит на свои места. Он как хороший священник: ты к нему приходишь с проблемами, и вот он просто начинает говорить на разные темы, и у тебя твои вопросы сами собой растворяются. Вот такое у меня ощущение от общения с ним. И конечно же, он большой мастер, настоящий творец и профессионал. У него редкое сочетание знаний и способности выходить за рамки, это правда нечасто можно встретить.
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Юрий Чернавский и Антон Севидов
Как прошел концерт «Возвращение на Банановые острова»?
Отлично! Я был счастлив. Мы сделали хорошую программу. Несколько номеров, как мне кажется, вообще получились отменными. И я был рад, что совершенно разные музыканты вышли на одну сцену. Было ощущение объединения. В общем, я словил дикий кайф. До этого я провел несколько месяцев в работе над этим проектом, последние несколько недель я вообще был в состоянии аффекта, мы день и ночь репетировали, и плюс надо было решать параллельно кучу вопросов, и плюс у нас уже начиналась подготовка к выпуску альбома. Но я счастлив, что это произошло. Теперь меня все просят сделать еще концерты с этой программой. Очень хотелось бы ее сыграть в Питере.
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Обложка альбома Remedy
Когда собираетесь в Петербург?
23 декабря, выступаем у вас в клубе «Космонавт». Будем представлять новый альбом. Большой концерт!
Что особенно запомнилось в последний приезд в Петербург — люди, события?
В последний приезд был концерт на Новой Голландии, закрытие сезона, и было очень холодно. Я думал, что людей будет очень мало. Но, когда увидел, что люди пришли, чтобы послушать нас, — я поразился. Было 5000 человек. В какой-то момент вход на остров пришлось закрыть. Вот это круто. И концерт получился хорошим. Хотя накануне я заболел, и пришлось вызывать фониатра, влившего мне прямо перед выходом на сцену лекарства, чтобы я смог спеть все. Слава богу, все обошлось. Спасибо и доктору, и всем, кто пришел. И еще запомнилось исполнение песни «Фараон» Чернавского. Я потом ему в Лос-Анджелес видео отсылал, он очень радовался.
фото: Ксения Андриянова, Алексей Никишин, архивы пресс-служб
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