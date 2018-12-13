Shortparis выпустили новую песню «Страшно»

Напомним, музыканты выступят 20 декабря в петербургском клубе «Космонавт».

Стиль Shortparis можно назвать «экспериментальным роком или авант-попом и даже анархичным диско, но все равно, каждый услышит что-то свое». Музыканты, изначально приехавшие в Петербург из Новокузнецка, ставят под сомнение всю систему клубных концертов, выступая на неподготовленных площадках — складах, в действующих магазинах, заброшенных индустриальных объектах, и даже стрип-клубах.

Shortparis открывали концерты коллективов мирового уровня: Alt-J, The Kooks, Lebanon Hanover, Easter, участвовали на международных музыкальных фестивалях: Tallinn Musiс Week (2017), SKIF (2013, 2015), STEREOLETO 2016 и Mercedez-Benz Fashion Week Russia (2016); победители премии «Золотая Горгулья 2016» в номинации «Экспериментальный проект». 7 декабря они выступят в ДЛТ на премии журнала «Собака.ru» «Best Dressed-2018 в Петербурге».