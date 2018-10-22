«Ленинград» объявил тур по крупнейшим стадионам России

19 октября на стадионе «Санкт-Петербург» прошел самый масштабный концерт группировки и первое официальное массовое мероприятие на арене. Всего концерт посетили 65 тысяч человек. Столько стадионные концерты в России не собирали никогда.Как это было, смотрите в репортаже «Собака.ru».