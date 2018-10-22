«Ленинград» объявил тур по крупнейшим стадионам России
Группировка «Ленинград» объявила стадионный тур по городам России. Победитель премии «Собака.ru» «Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров в следующем году выступит на крупнейших площадках в девяти городах:
4 июня — стадион «Калиниград»
14 июня — «Открытие Арена», Москва
19 июня — стадион «Нижний Новгород»
28 июня — «Казань Арена»
3 июля — «Самара Арене»
12 июля — «Екатеринбург Арена»
6 сентября — «Ростов Арена»
21 сентября — «Волгоград Арена»
12 октября — стадион «Санкт-Петербург»
19 октября на стадионе «Санкт-Петербург» прошел самый масштабный концерт группировки и первое официальное массовое мероприятие на арене. Всего концерт посетили 65 тысяч человек. Столько стадионные концерты в России не собирали никогда.Как это было, смотрите в репортаже «Собака.ru».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.