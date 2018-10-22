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«Ленинград» объявил тур по крупнейшим стадионам России

Группировка «Ленинград» объявила стадионный тур по городам России. Победитель премии «Собака.ru»  «Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров в следующем году выступит на крупнейших площадках в девяти городах: 

4 июня — стадион «Калиниград»

14 июня — «Открытие Арена», Москва

19 июня — стадион «Нижний Новгород»

28 июня — «Казань Арена»

3 июля — «Самара Арене»

12 июля — «Екатеринбург Арена»

6 сентября — «Ростов Арена»

21 сентября — «Волгоград Арена»

12 октября — стадион «Санкт-Петербург»

19 октября на стадионе «Санкт-Петербург» прошел самый масштабный концерт группировки и первое официальное массовое мероприятие на арене. Всего концерт посетили 65 тысяч человек. Столько стадионные концерты в России не собирали никогда.Как это было, смотрите в репортаже «Собака.ru». 


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