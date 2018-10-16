Попытка начать разговор о юбиляре приводит в замешательство, потому что есть несколько путей: окунуться в личные воспоминания (с альбомом «Морская» я детально ознакомился в 2007-м, когда мне было пятнадцать), привести мизансцену из жизни героя (но лучшие из подобных ситуаций уже описаны в книге Кушнира «Правда о мумиях и троллях», а более поздние еще не стали историей) или же пойти по пути актуальных политических аналогий (мол, запись «Морской» на лондонской студии так и осталась лучшей спецоперацией русских в Великобритании). Любой из вариантов выглядит беспроигрышным — но согласитесь, все это как-то плоско и очевидно для биографии человека, который всю жизнь конкурировал с Гребенщиковым за звание русского Боуи.

Понятно, что никакого соревнования на самом деле нет — просто летописцам культуры всегда требуется камертон для сверки. Другое дело, что сравнение с Боуи на первый взгляд идеально подходит, потому что Лагутенко, как и покойный великий британец — это прежде всего метод: оглядываться по сторонам, но не назад; быть не только про sound, но и про vision; идти на шаг впереди.