Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова
Источник из окружения лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова раскрыл дату его свадьбы с 26-летней Ольгой Абрамовой, также известной как поэтесса Варвара. Как сообщает телеканалу 78.ru знакомый артиста, Шнуров и Абрамова подали заявление на 17 ноября.
Издание также пишет, что свадьба планируется скромной - Шнуров и Абрамова «планируют расписаться тихо вдвоем без гостей».
Напомним, петербуржцы заметили лидера группировки «Ленинград» и победителя премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной 10 октября. Музыкант подавал заявление на регистрацию брака.
О том, что артист собирается снова жениться, он объявил своему коллективу со словами «Жизнь меня ничему не учит». Издание «Фонтанка» также опубликовало видео, на котором видно, как музыкант сидит за столом в ЗАГСе в компании светловолосой девушки.
С ней же Шнурова видели 2 сентября на трибуне стадиона «Санкт-Петербург» во время матча «Зенит» – «Спартак». Блондинка также засветилась с музыкантом во время летних гастролей "Ленинграда" в Сочи.
10 октября Шнуров выложил выложил в своем Instargam фотографию, на которой на его лице красуется огромный синяк.
Как написал музыкант в подписи к фото, к нему подкатил поклонник в диком возмущении из-за того, что накануне Шнуров удалил все фотографии из своего профиля: «Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком, кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка». Он - «где фотки, в Инсте, ****? »
Причина, по которой Шнуров решил устроить «зачистку» своей странички, неизвестна.
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