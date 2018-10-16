Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова

Источник из окружения лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова раскрыл дату его свадьбы с 26-летней Ольгой Абрамовой, также известной как поэтесса Варвара. Как сообщает телеканалу 78.ru знакомый артиста, Шнуров и Абрамова подали заявление на 17 ноября.

Издание также пишет, что свадьба планируется скромной - Шнуров и Абрамова «планируют расписаться тихо вдвоем без гостей».