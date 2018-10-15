Шнуров и Агутин выпустили клип на песню «Какая-то фигня»
Лидера группировки «Ленинград» и победитель премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин выпустили клип на песню «Какая-то фигня», в которой музыканты поют о том, что было, что стало, и почему, несмотря на все старания все равно «получается какая-то фигня».
Композиция является саундтреком к фильму «Вечная жизнь Александра Христофорова», который выходит в прокат на этой неделе. Главные роли в картине исполнили Алексей Гуськов и Оксана Фандера. По сюжету комедии некогда популярный актер вынужден исполнять роль римского легионера в курортном парке аттракционов, а вся его жизнь рушится: единственный сын отказывается с ним встречаться, а бывшая жена считает его опасным для общества. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса начать все заново.
Напомним, 15 октября группировка «Ленинград» и рэпер St выпустили клип на песню «Балалайка», в котором Сергей Шнуров играет всемирно известного психолога, выступающего на телевидении. В конце сентября «Ленинград» выпустили клип на песню «Цой» про космос и Илона Маска, режиссером которого стал Илья Найшуллер.
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