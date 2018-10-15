Шнуров и Агутин выпустили клип на песню «Какая-то фигня»

Композиция является саундтреком к фильму «Вечная жизнь Александра Христофорова», который выходит в прокат на этой неделе. Главные роли в картине исполнили Алексей Гуськов и Оксана Фандера. По сюжету комедии некогда популярный актер вынужден исполнять роль римского легионера в курортном парке аттракционов, а вся его жизнь рушится: единственный сын отказывается с ним встречаться, а бывшая жена считает его опасным для общества. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса начать все заново.