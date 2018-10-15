Анкету Виктора Цоя на вступление в рок-клуб выставят на аукцион за миллион рублей

Анкета Виктора Цоя о вступлении в ленинградский рок-клуб будет выставлена на торги Аукционного дома «Литфонд». Экспертиза подтвердила, что документ является подлинным, сообщает «Фонтанка».

Глава «Литфонда» Сергей Бурмистров Сергей отметил, что в анкете говорится о «городском рок-клубе», а не о «ленинградском». По этой причине эксперты не были уверены, что документ подавался в основное отделение Ленинградского рок-клуба. В подлинности анкеты сомневался Андрей Бурлака — автор рок-энциклопедии Ленинграда и Петербурга.

Бывший секретарь рок-клуба Ольга Слободская, не видя анкету, описала в точности экземпляр, выставленный на торги — что он обрезан с левой стороны. Слободская лично написала слово «Кино» в правом верхнем углу. Помимо этого провели экспертизу почерка и у специалистов не осталось сомнений, что анкету действительно заполнил Виктор Цой.

Торги пройдут 27 октября в Москве. Стартовая цена лота — от 950 тысяч до миллиона рублей. Напомним, в конце сентября на торгах аукционного дома «Литфонд» продали паспорт лидера «Кино» за 9 млн рублей (при стартовой цене в 2,5 млн рублей).