«Жизнь меня ничему не учит»: Сергей Шнуров снова женится!
Петербуржцы заметили лидера группировки «Ленинград» и победителя премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной.
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на близких к музыканту собеседников, артист вновь собрался жениться. Об этом он объявил своему коллективу со словами «Жизнь меня ничему не учит». Издание также опубликовало видео, на котором видно, как музыкант сидит за столом в ЗАГСе в компании светловолосой девушки.
С ней же Шнурова видели 2 сентября на трибуне стадиона «Санкт-Петербург» во время матча «Зенит» – «Спартак». Блондинка также засветилась с музыкантом во время летних гастролей "Ленинграда" в Сочи.
10 октября Шнуров выложил выложил в своем Instargam фотографию, на которой на его лице красуется огромный синяк.
Как написал музыкант в подписи к фото, к нему подкатил поклонник в диком возмущении из-за того, что накануне Шнуров удалил все фотографии из своего профиля: «Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком, кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка». Он - «где фотки, в Инсте, ****? »
Причина, по которой Шнуров решил устроить «зачистку» своей странички, неизвестна.
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