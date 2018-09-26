Серебряков, Ефремов, Горчилин снялись в новом клипе Дельфина «387»

В марте музыкант выпустил клип на песню «520» с альбома «442». В видео показаны кадры хроник протестов и общественных беспорядков. Несколько раз также появляется резиновая уточка, ставшая в 2016 году неофициальным символом протестов. Сам музыкант предстает в образе вождя.