Серебряков, Ефремов, Горчилин снялись в новом клипе Дельфина «387»
Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) выпустил клип на трек «387» со своего нового альбома «442», где все композиции имеют номера вместо названий. В видео снялись актеры Алексей Серебряков, Михаил Ефремов, Александр Горчилин, Софья Александрова и другие. Режиссером клипа выступил Ладо Кватания.
В марте музыкант выпустил клип на песню «520» с альбома «442». В видео показаны кадры хроник протестов и общественных беспорядков. Несколько раз также появляется резиновая уточка, ставшая в 2016 году неофициальным символом протестов. Сам музыкант предстает в образе вождя.
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