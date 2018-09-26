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Серебряков, Ефремов, Горчилин снялись в новом клипе Дельфина «387»

Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) выпустил клип на трек «387» со своего нового альбома «442», где все композиции имеют номера вместо названий. В видео снялись актеры Алексей Серебряков, Михаил Ефремов, Александр Горчилин, Софья Александрова и другие. Режиссером клипа выступил Ладо Кватания.

 

В марте музыкант выпустил клип на песню «520» с альбома «442». В видео показаны кадры хроник протестов и общественных беспорядков. Несколько раз также появляется резиновая уточка, ставшая в 2016 году неофициальным символом протестов. Сам музыкант предстает в образе вождя.


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