Бард Александр Городницкий: «Я — ленинградец, а ленинградец — это национальность»

Вы стали героем поколения шестидесятников — и как один из первых бардов, и как человек романтической профессии, проводящий время в экспедициях. Как вы выбрали этот путь?

Вынужденно — в школе я любил историю и литературу, собирался поступить на исторический факультет. Но даже не стал подавать в Ленинградский университет документы — в 1951 году это было бесполезно с моим пятым пунктом в паспорте (в советских документах указывали национальность – Прим.ред.), когда в стране разворачивалась кампания по борьбе «с безродными космополитами». И тогда я подумал о профессии, связанной с приключениями! Что такое геология, я и понятия не имел — выбирал не специальность, а образ жизни. Молодых людей тогда интересовали не деньги, дачи, положение в обществе или банковские счета. Когда я был совсем маленьким, примером для пацанов служили папанинцы, потом, когда началась война, — военные. Другие вещи были в цене. А стихи я писал всю жизнь — в литературную студию при Дворце пионеров начал ходить еще семиклассником, в 1947 году. И до сих пор их пишу, хотя в моем возрасте это, наверное, уже неприлично. Кстати, это сильно мешало мне сначала защитить диплом, потом кандидатскую, докторскую диссертации, затем стать профессором и академиком РАЕН — всем, кем я в итоге все-таки стал. С другой стороны, если бы я выбрал другую специальность и не провел всю жизнь в экспедициях, то не писал бы песен — я начал сочинять их на Крайнем Севере. Те песни, которые там же и пели наши работяги. В молодости на вопрос «Что для вас наука, а что — литература?» я отвечал легкомысленно: «Одна — жена, другая — любовница». А если бы сейчас меня спросили, кто из них любовница, я бы затруднился с ответом.