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Иван Дорн и синхронистки в новом клипе на песню «Опомнись»

Иван Дорн выпустил новый клип на совместный с Vakula трек «Опомнись». Видео снял Митти Мисюра, ранее сделавший клипы «Стыцамэн», «Так сильно» и «Северное сияние».

По словам музыканта, в клипах Мисюры он всегда выглядит так, как будто у него «немного поехала крыша», и, благодаря этому, клип поднимает «четкий вопрос рамок нормальности в социуме».

«Опомнись — слово — социальное оружие. Еще не мат, но жалит так же. Если увидеть это слово, с моментальной тревогой вспоминаешь о самом важном в своей жизни. Оно отрезвляет, заставляет размышлять о главном, вскрывает внутренний конфликт. Опомнись! — сигнальная ракета в головы людей. Это — пощечина необходимая социуму, хотя бы на миг», — рассказали музыканты про смысл трека ранее.


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