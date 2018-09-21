Иван Дорн и синхронистки в новом клипе на песню «Опомнись»
Иван Дорн выпустил новый клип на совместный с Vakula трек «Опомнись». Видео снял Митти Мисюра, ранее сделавший клипы «Стыцамэн», «Так сильно» и «Северное сияние».
По словам музыканта, в клипах Мисюры он всегда выглядит так, как будто у него «немного поехала крыша», и, благодаря этому, клип поднимает «четкий вопрос рамок нормальности в социуме».
«Опомнись — слово — социальное оружие. Еще не мат, но жалит так же. Если увидеть это слово, с моментальной тревогой вспоминаешь о самом важном в своей жизни. Оно отрезвляет, заставляет размышлять о главном, вскрывает внутренний конфликт. Опомнись! — сигнальная ракета в головы людей. Это — пощечина необходимая социуму, хотя бы на миг», — рассказали музыканты про смысл трека ранее.
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