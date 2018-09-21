«Жизнь то трезвая, то пьяная»: Сергей Шнуров и Леонид Агутин записали дуэт «Какая-то фигня»

Накануне Шнуров выпустил клип на песню «Цой». Видео снял Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор», а также клипам группировки «Ленинград» «Жу-Жу», «Вояж» и «Кольщик». Под строки «Просто в 90-м поломали нос там» музыкант танцует в космическом корабле и дружит с инопланетянином. Но их планы нарушает красный Tesla Roadster Илона Маска – корабль терпит крушение, а его пассажиры выходят в открытый космос.

Ранее стало известно, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров станет наставником музыкального шоу «Голос-7». Вместе с ним кресла судей займут: певцы Ани Лорак и Баста, а также композитор Константин Меладзе.

19 октября «Ленинград» даст концерт на стадионе «Санкт-Петербург». Это станет первым официальным массовым мероприятием на площадке.