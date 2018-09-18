СБПЧ выпустили 12-минутный короткометражный фильм-клип о детях и домашнем насилии

Группа СБПЧ выпустила новый клип сразу на три песни с альбома «Мы не спали, мы снились» — «1999», «17:05» и «Друг». Видео превратилось в полноценный короткометражный фильм о детстве, невинности, насилии и пропаганде. Премьера видео прошла на «Медузе».

Режиссер клипа Андрей Вальдберг рассказал, что клип отличается от последних работ группы, у которой сложилась репутация «оптимистичного и радостного коллектива». Главный герой короткометражки, которого играет актер Николай Мачульский, похож на персонажа из фильма Гая Ричи «Большой Куш». По сюжету он много пьет и бьет свою маленькую дочь.

«Если вам плохо, то нужно что-то менять. Вам будет сложно и больно. Но ведь вам уже не легко и не комфортно. Не ссыте. Клип об этом», — отметил Вальдберг.

Напомним, группа «Самое Большое Простое Число» выпустила в марте новый альбом «Мы не спали, мы снились». Послушать его можно здесь.