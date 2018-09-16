В Москве «похоронили» рэпера Хаски
В Москве в доме культуры «Стимул» прошли «похороны» рэпера Хаски. Он сам пригласил поклонников на церемонию прощания с собой. Собралось больше ста человек, пишет «Афиша».
Изначально прощание с Дмитрием Кузнецовым (настоящее имя Хаски) должно было пройти в морге, но по неизвестным причинам место проведения пришлось сменить буквально за пару часов до начала.
Гроб, в котором лежал рэпер, стоял на сцене. Все желающие могли подойти к нему - некоторые начали целовать Хаски в лоб, большинство просто фотографировали.
Через некоторое время ведущий со сцены зачитал «цель» данного перформанса:
«Этап первый: похищение и уничтожение материалов икс. Цель: избавиться посредством уничтожения рэпа от необходимости быть.
Этап второй: жертвоприношение икс. Цель: обмануть Бога принеся в сакральную жертву икс вместо самого себя посредством повешания.
Этап третий: прощание с икс. Цель: продолжать обманывать Бога, устроив публичную церемонию прощания с икс», — сказал ведущий.
После этого гроб закрыли, вынесли из зала и погрузили в катафалк. Напомним, рэпер Хаски эпатировал публику всю прошлую неделю. Например, он разыграл самоубийство в московском отеле Ritz и был задержан полицией.
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