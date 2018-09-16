В Москве «похоронили» рэпера Хаски

В Москве в доме культуры «Стимул» прошли «похороны» рэпера Хаски. Он сам пригласил поклонников на церемонию прощания с собой. Собралось больше ста человек, пишет «Афиша».

Изначально прощание с Дмитрием Кузнецовым (настоящее имя Хаски) должно было пройти в морге, но по неизвестным причинам место проведения пришлось сменить буквально за пару часов до начала.

Гроб, в котором лежал рэпер, стоял на сцене. Все желающие могли подойти к нему - некоторые начали целовать Хаски в лоб, большинство просто фотографировали.