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В Москве «похоронили» рэпера Хаски

В Москве в доме культуры «Стимул» прошли «похороны» рэпера Хаски. Он сам пригласил поклонников на церемонию прощания с собой. Собралось больше ста человек, пишет «Афиша».

Изначально прощание с Дмитрием Кузнецовым (настоящее имя Хаски) должно было пройти в морге, но по неизвестным причинам место проведения пришлось сменить буквально за пару часов до начала. 

Гроб, в котором лежал рэпер, стоял на сцене. Все желающие могли подойти к нему - некоторые  начали целовать Хаски в лоб, большинство просто фотографировали.

 

 

Через некоторое время ведущий со сцены зачитал «цель» данного перформанса:

«Этап первый: похищение и уничтожение материалов икс. Цель: избавиться посредством уничтожения рэпа от необходимости быть.

Этап второй: жертвоприношение икс. Цель: обмануть Бога принеся в сакральную жертву икс вместо самого себя посредством повешания.

Этап третий: прощание с икс. Цель: продолжать обманывать Бога, устроив публичную церемонию прощания с икс», — сказал ведущий.

После этого гроб закрыли, вынесли из зала и погрузили в катафалк. Напомним, рэпер Хаски эпатировал публику всю прошлую неделю. Например, он разыграл самоубийство в московском отеле Ritz и был задержан полицией.


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